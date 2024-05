NFL Biosciences est spécialisé dans la recherche et le développement de médicaments destinés à lutter contre l'addiction au tabac avec des agents botaniques et pharmaceutiques. A fin 2023, la société dispose d'un produit en phase II/III de développement clinique (NFL-101) et de 2 produits en phase de développement préclinique (NFL-201 pour le traitement de l'addiction au cannabis et NFL-301 pour la réduction de la consommation d'alcool).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale