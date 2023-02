NFL Biosciences : obtient 1,7 million d'euros de Bpifrance dans le cadre des Investissements d'avenir

NFL Biosciences annonce l’obtention de financements pour un total de 1,7 million d’euros, octroyés par Bpifrance et financés par le gouvernement dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir. Cette société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, et notamment pour le sevrage tabagique, annonce qu’en conséquence son horizon de trésorerie « s’étend désormais jusqu'à la fin du troisième trimestre 2024 » après le succès de son augmentation de capital d’environ 3 millions d’euros fin janvier.



"Nous disposons des ressources adaptées pour atteindre les étapes clés de validation de nos deux principaux programmes cliniques sur NFL-101 au 3ème et 4ème trimestre 2023, et avancer dans le développement de NFL-301", précise Ignacio Faus, Directeur général.