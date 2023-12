NFL Biosciences : soumet à la FDA son médicament anti-alcool

Le 19 décembre 2023 à 11:00

NFL Biosciences annonce avoir déposé ce jour une demande de pre-IND (Investigational New Drug Application) auprès de la FDA aux États-Unis pour son candidat médicament NFL-301, dédié à la réduction de la consommation excessive d’alcool. La biotech développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions précise que cette démarche vise à "formaliser le programme de développement" de NFL-301 et constitue "une étape préalable essentielle pour établir le plan de développement clinique" optimum.



NFL-301, un extrait purifié de kudzu administré par voie orale conçu pour réduire la consommation excessive d'alcool, " franchit une nouvelle étape significative" après la demande de brevet déposée en juillet 2023. Cette demande permet de présenter à la FDA le plan de développement de NFL-301, couvrant les méthodes de fabrication et de contrôle qualité, les données précliniques et les essais cliniques.



L'objectif est de mettre en conformité le plan de développement de NFL-301 avec les attentes de la FDA afin de "réduire les éventuels obstacles dans le processus réglementaire".