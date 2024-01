NFL Biosciences : succès d'une étude dans le sevrage du tabac

Le titre NFL Biosciences s'envole à la Bourse de Paris ce mardi suite à l'annonce par la société biopharmaceutique du succès d'une étude conduite dans le sevrage tabagique avec le CEA.



L'entreprise française, qui développe des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, indique que le modèle mis en place avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a permis de mettre en évidence le mécanisme d'action de son candidat.



Dans le détail, l'étude a permis de démontrer la capacité du NFL-101 à réduire l'envie irrépressible de fumer ('craving') en témoignant de la restauration de l'activité cérébrale normale de la région du cerveau associée à cette envie.



Ces résultats suggèrent par ailleurs une communication entre le système immunitaire et le système nerveux central, mode d'action différent de ceux des médicaments de sevrage tabagique actuels qui ciblent directement les récepteurs nicotiniques.



L'étude a été conduite par l'équipe de neuroimagerie pharmacologique du CEA au Service Hospitalier Frédéric Joliot (SHFJ) à Orsay via le suivi par imagerie tomographique de la fonction cérébrale associées au développement de la dépendance au tabac chez la souris.



Le NFL-101 est un extrait de tabac dépourvu de nicotine dérivant d'un traitement sous-cutané de désensibilisation qui avait été développé initialement par l'Institut Pasteur contre les allergies au tabac chez les travailleurs des manufactures de tabac.



Vers 11h00, l'action bondissait de 63%, signant de loin la plus forte progression du marché parisien dans des volumes représentant déjà 25 fois la moyenne des quatre séances de Bourse écoulées.



