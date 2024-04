NFL Biosciences : succès de l'augmentation de capital

NFL Biosciences a annoncé vendredi avoir bouclé avec succès son augmentation de capital pour un montant de plus de trois millions d'euros.



La société biopharmaceutique, qui développe des médicaments botaniques pour soigner les dépendances et les addictions, indique avoir bénéficié du soutien d'une base diversifiée d'investisseurs professionnels internationaux et français pour un montant de quelque 2,5 millions d'euros.



L'entreprise a par ailleurs obtenu 600 millions d'euros de la part d'investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, avec une offre sursouscrite 2,3 fois pour un montant total exprimé de 1,4 million d'euros.



Au total, ce sont donc 3,1 millions d'euros qui ont été levés à un prix de 2,05 euro par action, faisant apparaître une décote de plus de 20% par rapport au cours de clôture d'hier soir.



Suite à cette levée de fonds dilutive, le titre chutait de plus de 18% vendredi à la Bourse de Paris.



L'opération, qui va se traduire par l'émission de 1,5 million d'actions nouvelles, va toutefois permettre à NFL de sécuriser son horizon de trésorerie jusqu'à la fin du 2ème trimestre 2025, contre fin 2024 jusqu'ici.



Les capitaux doivent lui permettre de mettre en oeuvre son étude clinique de Phase 3 sur son principal candidat médicament, le NFL-101, pour le sevrage tabagique.



L'idée est également de mettre en place un partenariat de licence 'dans les meilleures conditions' en vue de faire avancer le développement de NFL-301, un médicament naturel pour la réduction de la consommation d'alcool.



