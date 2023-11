Nfon AG est une société allemande qui fournit des systèmes téléphoniques en nuage. Son offre de produits et services comprend principalement NFON Cloud Telephone System, un autocommutateur privé public à locataires multiples offrant des services à partir du cloud, ainsi que des solutions spécialisées. Les services de la Société permettent aux clients et à leurs employés de communiquer sur divers appareils, y compris les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs personnels et les téléphones de bureau. Ses clients vont des petites entreprises locales aux grandes entreprises internationales. La Société est active dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, les Pays-Bas, la Pologne, la Hongrie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Slovaquie, l'Espagne, la Croatie, la Roumanie et le Portugal.

Secteur Services intégrés de télécommunications