NFT Investments propose une offre publique d'achat alors que la décote de la valeur nette d'inventaire (VNI) s'accroît

NFT Investments PLC - Investit dans des jetons non fongibles - La valeur nette d'inventaire de lundi s'élève à 3,61 pence par action, dont 2,87 pence en actifs cryptographiques liquides. NFT note une "décote croissante du prix de l'action par rapport à la valeur nette d'inventaire" et estime que la meilleure façon de modifier cette situation est de restituer de la valeur aux actionnaires. "De l'avis des administrateurs, la meilleure façon d'atteindre la valeur pour les actionnaires est que la société négocie l'intégralité de ses positions liquides actuelles en temps utile et qu'elle restitue ensuite le capital aux actionnaires. La société a actuellement l'intention d'y parvenir en achetant ses propres actions par le biais d'une offre publique d'achat dans le cadre de laquelle les actionnaires auraient la possibilité de vendre des actions au prorata", indique NFT. En outre, NFT affirme qu'elle n'a "aucune exposition à la Silicon Valley Bank et qu'elle détient tous ses actifs cryptographiques dans des portefeuilles de stockage à froid dans des endroits décrochés sur plusieurs continents". Elle ajoute qu'elle n'est pas "exposée aux échanges de crypto-monnaies en ligne".

Cours actuel de l'action : 1,51 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 34

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.