L'album "Once Upon A Time in Shaolin" du groupe de hip-hop américain Wu-Tang Clan sera joué dans un musée australien à partir de samedi et la demande est déjà très forte, les billets gratuits étant épuisés, ont indiqué les organisateurs vendredi.

Tous les créneaux horaires pour les sessions d'écoute de deux jours ont été pris et il y a encore environ 5 000 personnes sur la liste d'attente, a déclaré le musée de l'art ancien et nouveau de Tasmanie, qui présentera l'album du 15 au 24 juin.

"L'album du Wu Tang capte l'imagination des gens, c'est un élément très important de la culture pop et c'est une œuvre d'art incroyable", a déclaré Jarrod Rawlins, directeur de la conservation au MONA, lors d'une réunion d'information.

"Les événements d'écoute ont eu lieu, tous les billets gratuits ont été attribués, il y a encore 5000 personnes sur la liste d'attente", a déclaré Rawlins, ajoutant que le musée ne peut pas ouvrir d'autres créneaux.

L'album, dont il n'existe qu'une seule copie physique dans le monde, a été acheté par Martin Shkreli, un cadre pharmaceutique condamné, en 2015 pour 2 millions de dollars.

Shkreli l'a cédé pour satisfaire en partie une ordonnance de confiscation de 7,4 millions de dollars après sa condamnation en 2017 pour avoir escroqué des investisseurs de fonds spéculatifs et comploté pour escroquer des investisseurs d'un fabricant de médicaments.

Il appartient désormais aux collectionneurs de jetons non fongibles PleasrDAO qui ont acheté l'album pour 4 millions de dollars au gouvernement américain. PleasrDao poursuit également M. Shkreli pour avoir fait des copies de l'album et avoir diffusé la musique au public. (Reportage de Cordelia Hsu et Stella Qiu ; Rédaction de Stephen Coates)