Nft Ltd est une société basée à Hong Kong dont l'activité principale est l'exploitation d'une plateforme de vente d'œuvres d'art en ligne. La société est principalement engagée dans l'exploitation d'une plateforme électronique en ligne pour l'offre et le commerce d'œuvres d'art. La société est engagée dans l'évaluation de l'art et les services de conseil en potentiel d'appréciation, les services de publicité et de promotion, ainsi que d'autres.

Secteur Internet