NFTY : Résultats du 1er Semestre 2022

Comptes consolidés (M€) S1 2022 S1 20211 Variation 2021 Chiffre d'affaires 2,07 4,74 -56,4 % 8,09 EBITDA (1,46) (0,31) ns (0,04) Résultat d'exploitation (1,68) (0,44) ns (0,58) Résultat financier (1,62) (0,01) ns (0,76) Résultat exceptionnel 0,22 (3,80) ns (3,73) Résultat net Part du Groupe (3,71) (4,24) ns (5,27)

NFTY ( ENXTPA:ALNFT ), coté sur Euronext Growth Paris, groupe E2, annonce ses résultats consolidés du premier semestre clos au 30 juin 2022. Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 2,07 M€, en recul de 56,4 % par rapport au premier semestre 2021.

Comme annoncé le 3 août 2022, le Groupe a constaté une baisse d'activité supérieure à 50 %, après avoir enregistré sur l'exercice 2021 une baisse du chiffre d'affaires de 21 %.

Pour rappel, l'ensemble des activités ont montré une sous-performance au premier semestre 2022, en particulier suite à l'arrêt des achats de publicité auprès de Google, déclenché par un manque de trésorerie et provoquant une accumulation significative de factures impayées dues par la Société au géant américain. Impactées, les activités de comparateurs, qui avaient contribué à 883 K€ de CA au premier semestre 2021, n'ont contribué qu'à hauteur de 158 K€ au premier semestre 2022. Autres activités de performance marketing, la plateforme d'affiliation a affiché un chiffre d'affaires de seulement 641 K€ au premier semestre 2022, 5X moins qu'attendu sur la période. Les activités du pôle agence, constitué du trading desk et de la régie publicitaire, ont généré 458 K€ de ventes, quasiment 2X moins qu'au premier semestre de l'année précédente. Les autres activités non poursuivies ont réduit leur CA de presque 70 %. Enfin, les nouvelles activités Web3 (NFT, blockchain, décentralisation et économie basée sur les tokens) encore en cours de développement, n'ont pas généré d'activité.

La marge brute a été maintenue à 40,4 % au premier semestre 2022, contre 44 % sur l'exercice 2021. La baisse d'activité a mécaniquement impacté les achats, réduisant la marge brute à 0,87 M€ au 1er semestre 2022, contre 1,98 M€ au 1er semestre 2021.

Les charges d'exploitation s'établissent à 3,99 M€ au 30 juin 2022, comparativement à 5,51 M€ lors du premier semestre 2021. Soit une baisse des charges d'exploitation de 27,5 %. La charge de personnel, incluant les charges sociales, a diminué de 37,5 %. Les charges d'exploitation incluent des dotations aux dépréciations et provisions de 1,09 M€, dont notamment 0,63 M€ de dépréciation clients et 0,43 M€ de correction d'élimination de dépréciation de créances. L'EBITDA s'établit à (1,46) M€ et le résultat d'exploitation à (1,68) M€ pour le second semestre 2022.

Les charges financières du premier semestre s'établissent à 1,66 M€, par l'impact notamment des conversions d'obligations de ABO en dessous de la valeur nominale de l'action pour 0,93 M€. En conséquence, l'Assemblée Générale du 30 juin 2022 a voté la réduction de la valeur nominale, diminuée de 0,30 € à 0,01 €. Le résultat financier s'établit à (1,62) M€.

Le Groupe clôture ce semestre en disposant au 30 juin 2022 d'une trésorerie brute de 0,84 M€ face à un endettement financier brut de 3,23 M€, dont 1,41 M€ d'obligations convertibles, soit un endettement financier net de 2,40 M€.

NFTY a annoncé dans son point de situation communiqué le 28 septembre 2022 qu'elle anticipe une continuation du ralentissement de l'activité pour le 2ème semestre.

La Société poursuit ses travaux de développement de plateformes Web3, nouvelles activités qui devraient permettre de prendre le relai des activités historiques.

A propos de NFTY

NFTY est la plateforme de marketing NFT et blockchain des marques. Avec une expertise de 20 ans du digital marketing et des milliers de clients servis, NFTY accompagne maintenant ses clients dans l'innovation et le développement produit, la publicité digitale, le marketing d'influence et la monétisation dans les nouveaux univers décentralisés.

Le groupe NFTY est basé à Lyon et compte 22 employés à fin décembre 2021. Son chiffre d'affaires 2021 s'élève à 8,1 millions d'euros. NFTY est coté sur le marché Euronext Growth Paris, groupe E2 "offre au public" (ALNFT / FR0010457531) et est éligible PEA et PEA-PME.

