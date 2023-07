NGEx Minerals Ltd. a annoncé les résultats des sept derniers trous de forage au diamant réalisés dans le cadre du programme de cette saison sur le projet Potro Cliffs. Les résultats d'aujourd'hui confirment une nouvelle découverte importante de cuivre, d'or et d'argent à haute teneur qui a été nommée Lunahuasi (signifiant Maison de la Lune). Lunahuasi est la quatrième découverte du groupe Lundin dans le district de Vicuña, avec les gisements Filo del Sol, Los Helados et Josemaria.

Lunahuasi est situé à environ 6 km au nord-est de Filo del Sol (qui signifie "crête du soleil"), le long du même corridor structural majeur qui contrôle également la minéralisation à Los Helados, 9 km plus au nord-est. La partie de la cible Lunahuasi forée à ce jour comprend un grand essaim de veines de quartz-sulfure contenant des valeurs élevées de cuivre, d'or et d'argent. Cette minéralisation est interprétée comme étant liée au porphyre et est considérée comme une preuve solide de la présence d'un système porphyrique de cuivre et d'or à proximité, peut-être sous-jacent à la vaste zone d'altération située immédiatement à l'ouest des forages de cette saison.

Au total, huit sondages ont été réalisés en 2023, dont deux sur le plateau qui constitue la partie supérieure du système (DPDH001 et DPDH003) et six (DPDH002, DPDH004, DPDH005, DPDH006, DPDH007, DPDH008) dans la vallée qui se trouve à 750 mètres en dessous du plateau. Les six sondages de la vallée ont révélé de multiples intersections de veines à haute teneur. Les deux sondages effectués sur le plateau ont mis en évidence une altération distale et semblent se situer à la périphérie du système.

Les faits marquants de l'ensemble du programme de forage sont les suivants Le sondage DPDH002, qui est le sondage de découverte et qui a été publié précédemment (communiqué de presse daté du 4 avril 2023), a intersecté : 4,0m à 8,44% CuEq à partir de 150,0m, 60,0m à 7,52% CuEq à partir de 212,0m ; Incluant 10,0m à 18,00% CuEq et 6,0m à 14,00% CuEq ; 10,0m à 7,08% CuEq à partir de 574,0m ; Le trou de forage DPDH004 a intersecté : 52.0m à 1.01% CuEq à partir de 334.0m ; 14.0m à 3.11% CuEq à partir de 452.0m ; Le trou de forage DPDH005 a intersecté : 3,4m à 7,12% CuEq à partir de 461,6m ; 33,4m à 3,50% CuEq à partir de 636,0m ; incluant 2,0m à 26,57% CuEq et 1,8m à 12,90% CuEq ; 4,3m à 11,32% CuEq à partir de 942,5m ; Le trou de forage DPDH006 a intersecté : 3,9m à 4,33% CuEq à partir de 338,5m ; Le trou de forage DPDH007 a intersecté : 90,0m à 4,05% CuEq à partir de 74,0m ; Incluant 2,2m à 32,65% CuEq (incl 35,07 g/t Au) ; 3,9m à 12,82% CuEq à partir de 384,2m ; 20.8m à 8.08% CuEq à partir de 439.2m ; 8.9m à 7.39% CuEq à partir de 589.5m ; 13.7m à 8.10% CuEq à partir de 634.0m ; Le trou de forage DPDH008 a intersecté : 8.0m à 5.30% CuEq à partir de 148.0m ; 16.0m à 1.63% CuEq à partir de 212.0m. De nombreuses autres veines, en plus des intervalles mis en évidence, ont été recoupées dans tous les trous, les résultats complets sont fournis dans le tableau ci-dessous. L'ensemble de ces sondages a permis de définir un bloc de dimensions approximatives de 400m E-O par 180m N-S et d'une extension verticale de 850m qui abrite un essaim de veines avec de multiples veines d'une largeur réelle estimée à environ 20m.

Ce bloc est actuellement défini par des trous forés sur deux sections E-O séparées de 150 m et reste ouvert dans toutes les directions. Les valeurs en or et en argent comprennent quelques teneurs en or de type bonanza (les 7 premières valeurs sont 43,9, 18,0, 17,6, 17,3, 11,7, 11,6, 10,8 g/t Au). Des valeurs très élevées en Ag sont également présentes, avec 39 analyses supérieures à 100 g/t dont 5 supérieures à 500 g/t. Les résultats obtenus à ce jour comprennent 20 échantillons avec >10% Cu dont 5 avec plus de 20% Cu.

La minéralisation est encaissée dans des structures qui sont interprétées comme étant subverticales et orientées approximativement nord-sud. Ces structures sont caractérisées par des sulfures massifs à semi-massifs et disséminés, principalement de la pyrite et de l'énargite avec localement de la covellite en abondance. Les sulfures ont tendance à être à gros grains et comprennent quelques sections très grossièrement cristallines.

Le sondage DPDH004 a recoupé des assemblages de pyrite-tennantite-chalcopyrite et de pyrite-bornite, indiquant peut-être une zonation vers des conditions de sulfuration intermédiaire à l'ouest. Les teneurs élevées en or et en argent observées dans les structures sont particulièrement intéressantes, avec des échantillons individuels titrant jusqu'à 43,9 g/t d'or et 1 165 g/t d'argent. Les teneurs en or de type Bonanza près du sommet du trou DPDH007, dans une structure qui contient plus de quartz et moins de sulfures, reflètent peut-être une zonation de veines de sulfures à haute sulfuration vers des veines d'or-quartz à des niveaux moins profonds et vers l'est.

En plus du forage dans la vallée, deux trous ont été forés au sommet du plateau à l'ouest. Les trous DPDH001 et DPDH003 ont été forés jusqu'à des profondeurs finales de 929 m et 350 m, respectivement. Ils ont tous deux recoupé une séquence de roches épiclastiques et volcanoclastiques avec une faible silicification et une altération argileuse typique de la partie peu profonde et distale d'un système épithermal.

Aucun intervalle d'analyse significatif n'a été enregistré dans les deux trous.