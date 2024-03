NGEx Minerals Ltd. est une société d'exploration de cuivre et d'or basée au Canada avec des projets au Chili et en Argentine. La société est principalement engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Amérique du Sud. La société détient le gisement de cuivre et d'or à grande échelle Los Helados, ainsi que les projets Potro Cliffs et Valle Ancho situés en Argentine. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Le projet Los Helados, Valle Ancho et la société. Le gisement de Los Helados est situé dans les Andes de la région d'Atacama, au Chili. La minéralisation de Los Helados se trouve principalement dans une brèche magmatique-hydrothermale du Miocène qui forme un corps en forme de cheminée à peu près circulaire. Le projet Valle Ancho est un important ensemble de terres détenues par la province de Catamarca qui couvre environ 1 000 kilomètres carrés (km2) de terrain très prometteur du côté argentin de la ceinture aurifère de Maricunga au Chili.

Secteur Sociétés minières intégrées