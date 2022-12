NGK Insulators, Ltd : Nomura reste à l'achat

Données financières JPY USD EUR CA 2023 575 Mrd 4 219 M 4 003 M Résultat net 2023 62 483 M 458 M 435 M Dette nette 2023 46 688 M 342 M 325 M PER 2023 8,89x Rendement 2023 3,76% Capitalisation 556 Mrd 4 075 M 3 867 M VE / CA 2023 1,05x VE / CA 2024 0,96x Nbr Employés 20 099 Flottant 95,1% Graphique NGK INSULATORS, LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NGK INSULATORS, LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Clôture 1 792,00 JPY Objectif de cours Moyen 2 090,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 16,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Shigeru Kobayashi Manager-Insulator Business Hideaki Shindo Secretary, Director, Head-Finance & Materials Taku Oshima Chairman Chiaki Niwa Senior Deputy Manager-Facilities Tsutomu Nanataki General Manager-Research & Development Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) NGK INSULATORS, LTD -7.82% 4 075 ATLAS COPCO AB -16.27% 59 898 PARKER-HANNIFIN CORPORATION -9.02% 37 166 FANUC CORPORATION -14.03% 29 324 FORTIVE CORPORATION -13.86% 23 252 SANDVIK AB -21.27% 23 012