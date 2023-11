NGL Energy Partners LP est un partenariat énergétique intermédiaire diversifié qui transporte, traite, recycle et élimine l'eau de production générée dans le cadre du processus de production d'énergie, et qui transporte, stocke, commercialise et fournit d'autres services logistiques pour le pétrole brut et les hydrocarbures liquides. Le segment Water Solutions de la société transporte, traite, recycle et élimine l'eau de production et de reflux générée par la production de pétrole brut et de gaz naturel. Le secteur de la logistique du pétrole brut achète le pétrole brut aux producteurs et aux négociants et le transporte vers les raffineries ou pour la revente dans les stations d'injection des pipelines, les terminaux de stockage, les installations de chargement des barges, les installations ferroviaires, les raffineries et d'autres centres commerciaux, et fournit des services de stockage, de terminaison et de transport par l'intermédiaire des actifs qu'il possède. Le secteur de la logistique des liquides mène des opérations d'approvisionnement en liquides de gaz naturel, en produits pétroliers raffinés et en biodiesel auprès d'une série de clients commerciaux, industriels et de détail.