L'île japonaise d'Okinawa pourrait être à nouveau en première ligne à l'occasion de l'anniversaire de la rétrocession par les États-Unis.

"Nous sommes une petite communauté et il y a beaucoup de relations compliquées", a déclaré Nakazato, 68 ans, debout à côté de l'une des serres qu'il craint de voir bombardée. "Certains habitants de l'île travaillent pour la base et d'autres ont des parents dans l'armée".

Alors que Nakazato récolte ses melons sur le principal avant-poste frontalier du Japon, Okinawa marque dimanche les 50 ans de la fin de l'occupation par les États-Unis, suscitant l'espoir d'un retour à la normale après sa dévastation pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais la chaîne d'îles de la mer de Chine orientale, qui, avec Taïwan, enserre les forces de Pékin, craint de redevenir un champ de bataille.

"Nous sommes inquiets des déclarations des législateurs nationaux selon lesquelles une éventualité pour Taïwan serait une éventualité pour le Japon, et des discussions récentes qui semblent supposer qu'Okinawa serait impliquée dans un conflit armé", a déclaré le gouverneur d'Okinawa, Denny Tamaki, lors d'une conférence de presse le 6 mai. La préfecture compte environ 1,4 million d'habitants, dont la plupart se trouvent sur l'île principale éponyme.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a ajouté à ces préoccupations, le Premier ministre japonais Fumio Kishida mettant en garde contre la fragilité de la sécurité en Asie.

Et les législateurs japonais du parti de Kishida ont déclaré vouloir que des missiles de frappe soient ajoutés à l'arsenal du pays - une arme qui pourrait être déployée à Okinawa.

La Chine, qui dépense presque cinq fois plus que le Japon pour sa défense, affirme que ses intentions dans la région sont pacifiques.

"Okinawa sera la ligne de front en cas de guerre ou de conflit entre le Japon et la Chine", a déclaré Masaaki Gabe, professeur émérite à l'Université des Ryukyus sur l'île principale d'Okinawa, qui s'est décrit comme un adolescent de 17 ans peu sûr de lui lorsque l'occupation américaine a pris fin.

"Après 50 ans, le sentiment d'insécurité perdure", a-t-il ajouté.

VALEUR STRATÉGIQUE

Bordée de récifs coralliens et couverte de canne à sucre, l'île natale de Gabe est un avant-poste militaire vital. Elle possède deux aéroports, un grand port et se trouve à moins de 400 kilomètres (249 miles) de Taiwan. Elle se trouve également à 200 km d'îles inhabitées de la mer de Chine orientale qui sont le point central d'un conflit territorial qui s'intensifie avec la Chine.

Le camp de la Force d'autodéfense terrestre (GSDF) situé à côté de la ferme de Nakazato, qui était autrefois un terrain de golf, est la plus récente base militaire du Japon. Les missiles qui y sont déployés, destinés à cibler les navires chinois naviguant dans le Pacifique occidental, sont les armes de ce type les plus proches de la Chine dont dispose le Japon.

"Je crains que toute l'île ne devienne une forteresse", a déclaré Hayako Shimizu, 73 ans, chef d'un groupe de manifestants opposés à la base, qui se tiennent dehors chaque jeudi avec des drapeaux plantés sur le terrain de Nakazato.

"Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'expriment, même si je pense que beaucoup de gens sont mécontents de cette situation", a ajouté Shimizu.

Le commandant de la base, le colonel Masakazu Iyota, 52 ans, pense que la plupart des insulaires soutiennent ou acceptent la présence des 700 soldats de la GSDF et de leur équipement, qu'il décrit comme une "dissuasion de première ligne".

"Je ne pense pas que notre posture actuelle soit suffisante", a-t-il déclaré.

PROCHAINES ÉTAPES

Iyota pourrait recevoir des renforts après que le Japon aura révisé sa stratégie de sécurité nationale cette année.

Dans le cadre de cette révision, les législateurs du LDP au pouvoir ont dit qu'ils voulaient un engagement pour plus de dépenses de défense - y compris pour les missiles qui peuvent frapper des cibles sur le sol étranger.

Le Japon pourrait se retenir de déployer de telles armes de frappe à Miyako pour éviter de provoquer la Chine, située à seulement 600 km, mais Gabe prévoit que le pays stationnera des avions et d'autres missiles à Okinawa.

La prochaine phase d'expansion militaire à Miyako pourrait se faire à l'aéroport de Shimoji, a déclaré à Reuters un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, qui a demandé à ne pas être identifié en raison de la sensibilité du sujet.

Construit pour former les pilotes de jumbo jet, il est un symbole de résistance à la militarisation depuis que le premier gouverneur d'Okinawa après l'occupation, Chobyo Yara, a obtenu du gouvernement la promesse de ne jamais y déployer d'avions militaires.

Les principaux législateurs du parti libéral démocrate au pouvoir, comme Masahisa Sato, ont cherché à annuler cette promesse.

"En dehors de l'île principale d'Okinawa, c'est le seul autre endroit d'où un avion de chasse F-15 peut opérer", a déclaré Sato, ancien vice-ministre de la Défense, qui a proposé d'y stationner des jets de l'armée de l'air en 2020. "Comme nous l'avons vu en Ukraine, on ne sait jamais quand la guerre va éclater".

POLITIQUE INSULAIRE

Le parti de Kishida aura besoin du soutien local à Okinawa pour construire davantage de bases, une proposition difficile lorsque le ressentiment à l'égard des forces américaines y domine la politique.

Sur 812 Okinawais interrogés par le radiodiffuseur public NHK en mars, 56 % ont déclaré être fortement opposés aux bases américaines ; seul un quart des 1 115 personnes en dehors de la préfecture ont dit la même chose.

Un test pour savoir si le LDP peut gagner du terrain aura lieu en septembre, lorsque Okinawa choisira son gouverneur. Tamaki, un indépendant qui souhaite une plus petite empreinte militaire, est sur le bulletin de vote.

Sur Miyako, Masahiro Hamamoto, 48 ans, qui a été conseiller municipal LDP pendant huit ans, voit une chance pour son parti de gagner du soutien sur son île, qui dépend de l'agriculture, du tourisme et des dépenses de travaux publics.

"On a l'impression que cela profite à l'île d'avoir des liens politiques plus étroits avec le gouvernement central", a déclaré ce grossiste local en boissons et cigarettes, qui est né deux ans après la restitution d'Okinawa au Japon.

Le revenu des 55 000 habitants de Miyako représente environ 70 % de la moyenne nationale.

"L'économie n'est pas bonne, donc les gens voteront pour le LDP", a déclaré Toshiaki Shimoji, 61 ans, un résident de l'île principale d'Okinawa qui s'est rendu à Miyako pour travailler dans la ferme de sa famille.

"La Russie a envahi l'Ukraine, donc il y aura plus de dépenses de défense et cela pourrait signifier plus de missiles ici. Je ne pense pas que les protestations des bases changeront quoi que ce soit", a-t-il ajouté, assis sur un tracteur dans un champ de canne à sucre.