Atlante France et la Banque des Territoires s'associent pour créer une société commune destinée à déployer et exploiter plus de 500 points de recharge rapide pour véhicules électriques posant ainsi une nouvelle brique pour développer un réseau de recharge généraliste sur l’ensemble du territoire français.

Ce projet s’inscrit dans les objectifs de l'Europe et de la France visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, en s'alignant sur des engagements forts tels que la vente généralisée notamment de véhicules électriques d'ici 2035 et la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur des transports. Grâce à l'approche technologique distinctive d'Atlante, la société commune facilitera l'accès à la recharge rapide des véhicules électriques publique dans tout le pays, y compris dans les zones où l'énergie disponible est limitée et où il existe des contraintes de réseau, tout en contribuant à réduire les inégalités en matière d'accès à l'énergie et en incitant davantage de personnes à passer à l'électromobilité. Les nouvelles stations de recharge rapide seront alimentées à 100 % avec des énergies renouvelables certifiées par des garanties d’origine et, le cas échéant, avec de l'énergie solaire produite sur place. Atlante y intégrera également des systèmes de stockage d'énergie par batterie, ce qui permettra aux utilisateurs de bénéficier d'une expérience de charge plus fluide, même pendant les périodes de pointe, et à un tarif plus avantageux.

La société commune Alpis est dotée de 40 millions d’euros de fonds propres, apportés à 51 % par Atlante et 49 % par la Banque des Territoires. En outre, agissant comme partenaire de mise en œuvre de l'Union européenne dans le cadre du volet Transport - Alternative Fuel Infrastructure Facility (AFIF) du Mécanisme d’Interconnexion pour l’Europe, la Banque des Territoires a, par son engagement financier, facilité l’obtention par Atlante d’environ 50 millions d’euros de subventions à travers quatre pays, permettant à Atlante de déployer un réseau de stations de recharge dans toute l'Europe du Sud.

Pour Jacques GALVANI, Directeur Général d'Atlante France : « Cette collaboration avec la Banque des Territoires correspond parfaitement à l’ADN et aux objectifs d’Atlante : mettre la mobilité électrique et 100% verte à la portée de tous, sur l’ensemble du territoire. Nous souhaitons que les innovations technologiques portées par Atlante en Europe, notamment autour de la complémentarité entre recharge rapide, stockage et production d’énergie photovoltaïque, puisse bénéficier à tous les conducteurs de véhicules électriques et faciliter la transition vers la mobilité décarbonée ».

« Nous sommes très fiers, de contribuer, par notre investissement et notre rôle de partenaire de mise en œuvre du dispositif européen CEF-T-AFIF, à l’émergence d’un leader de la recharge électrique en France et, plus largement, en Europe du Sud » déclare Pierre AUBOUIN, directeur du département infrastructure et mobilité à la direction des investissements de la Banque des Territoires : « En nous associant à Atlante, partenaire qualifié, innovant et engagé sur différents segments de marché sur l’ensemble du territoire, nous renforçons notre accompagnement de la mobilité décarbonée et réaffirmons notre engagement en faveur de la transformation écologique ».

A propos de la Banque des Territoires

La Banque des Territoires est l’un des métiers de la Caisse des Dépôts. Elle réunit les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée unique pour ses clients, elle œuvre aux côtés de tous les acteurs territoriaux : collectivités locales, entreprises publiques locales, organismes de logement social, professions juridiques, entreprises et acteurs financiers. Elle les accompagne dans la réalisation de leurs projets d’intérêt général en proposant un continuum de solutions : conseils, prêts, investissements en fonds propres, consignations et services bancaires. En s’adressant à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, la Banque des Territoires a pour ambition de maximiser son impact notamment sur les volets de la transformation écologique et de la cohésion sociale et territoriale. Les 37 implantations locales de la Banque des Territoires assurent le déploiement de son action sur l’ensemble des territoires métropolitains et ultra-marins.

Agir ensemble pour développer des territoires plus verts et plus solidaires

Atlante

Atlante France est une filiale à 100 % d’Atlante, société du Groupe NHOA (NHOA.PA.), acteur mondial dans le stockage d’énergie et la mobilité électrique, qui développe des technologies permettant la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète. Atlante développe, le plus grand réseau de recharge rapide et ultra-rapide de l’Europe du Sud, 100% activé par les énergies renouvelables, et renforcé par du stockage d'énergie et du photovoltaïque sur site.

Atlante a pour objectif d'installer en Italie, France, Espagne et Portugal 5 000 points de recharge rapides et ultra-rapides d'ici à 2025 et plus de 35 000 d'ici à 2030.

En activité depuis octobre 2021, Atlante compte aujourd'hui plus de 2 000 points de charge en service dans ses quatre pays, et des milliers d'autres sont en cours de construction et de développement. S'appuyant sur le savoir-faire technologique du Groupe NHOA, notamment via la collaboration avec sa société sœur Free2move eSolutions, Atlante est un réseau préférentiel du groupe automobile Stellantis et de ses clients. Les stations Atlante sont entièrement interopérables et sont accessibles par pratiquement n'importe quelle application d’e-mobilité ou carte de recharge, et par n'importe quelle marque et modèle de véhicules électriques.

