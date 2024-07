Mobilité électrique: NHOA revoit à la baisse ses perspectives 2025-2030

NHOA (+1,13% à 1,07 euro) annonce une révision à la baisse de ses perspectives pour la période 2025-2030. Le spécialiste du stockage d'énergie, de l'e-mobilité et des réseaux de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques ne table plus que sur 500 millions de chiffre d’affaires pour 2025 contre 700 millions précédemment, avec un objectif de marge d'EBITDA consolidée de 3 % contre 15% précédemment. L’objectif de chiffre d’affaires 2030 n’est plus que de 1,5 milliard d’euros, contre 3 à 4,4 milliards dans le document d’enregistrement universel 2023 publié en avril 2024.



La perspective de marge d'EBITDA consolidée n'est plus que de 12 % contre "plus de 20%".



"Sur le marché de la mobilité électrique, la croissance des ventes de véhicules électriques a considérablement ralenti par rapport aux prévisions retenues lors du Capital Markets Day 2023", souligne le groupe qui opère notamment le réseau de points de recharge ultra-rapide Atlante.

"En Italie, par exemple, où Atlante possède 48 % de ses points de charge, les prévisions 2023 supposaient 827 000 VE (véhicules électriques) dans le pays à la fin du premier semestre 2024, alors qu'aujourd'hui nous en sommes à 243 000, soit 71 % de VE en moins que prévu", précise le communiqué.



NHOA ajoute que sur le marché du stockage d'énergie, "au cours des 6 à 9 derniers mois, une surabondance soudaine de batteries (qui représentent normalement 60 à 70 % des coûts des projets) en provenance de Chine a entraîné une réduction de la valeur nominale des contrats", et que les clients s'attendent "à ce que NHOA Energy et ses concurrents répercutent la baisse des prix des batteries sur eux".