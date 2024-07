L'accord entre ALDI et Atlante offrira la meilleure expérience de recharge aux clients et employés d'ALDI, tout en contribuant significativement à au déploiement de la mobilité électrique

Atlante, société du Groupe NHOA (Paris:NHOA) dédiée à réseaux de charge rapide et ultra-rapide des véhicules électriques (VE), a signé un accord avec ALDI, l'un des acteurs majeurs de supermarchés en Espagne, pour installer et exploiter des points de recharge rapide pour véhicules électriques dans leurs supermarchés.

ALDI et Atlante ont initialement sélectionné 80 supermarchés, qui pourraient devenir plus nombreux au fur et à mesure que le partenariat progresse. Atlante installera des chargeurs rapides avec des puissances de 90kW à 120kW, permettant aux utilisateurs une charge complète de leurs véhicules, notamment durant leurs courses dans les magasins ALDI. Les points de recharge rapide d'Atlante contribueront à l’amélioration du service offert sur les parkings des supermarchés ALDI, qui deviendront le choix naturel de toujours plus d'utilisateurs de VE.

Chaque nouvelle station de charge rapide accueillera de 2 à 4 points de recharge, garantissant une disponibilité suffisante pour les utilisateurs du supermarché. De plus, Atlante apporte au partenariat son expertise en stockage d'énergie, permettant à l'infrastructure de se développer rapidement à mesure que l'utilisation augmente.

Les nouveaux points de charge rapide d'Atlante sont ouverts à plusieurs moyens de paiement pour garantir une accessibilité maximale et une expérience optimisée pour tous les clients. Cela inclu des terminaux de paiement sans contact pour les cartes de crédit ou de débit (POS), des cartes RFID et des paiements par lien, en scannant un code QR sur l'écran du chargeur. En outre, les utilisateurs pourront bénéficier d'un accès direct via l'application myAtlante ou l'une des plus de 70 applications de mobilité électrique (EMSP) entièrement intégrées aux plateformes numériques d'Atlante.

« Cet accord avec ALDI démontre la confiance en nos solutions technologiques avancées et nos capacités opérationnelles, nous permettant de réaffirmer notre engagement à promouvoir une mobilité durable en Espagne », commente Giovanni Ravina, CEO d'Atlante Iberia. « Avec ces nouvelles installations, nous visons à offrir aux clients d'ALDI une expérience de recharge pratique pendant qu'ils font leurs courses, intégrant parfaitement la mobilité électrique dans leur vie quotidienne ».

« Chez ALDI, toutes nos opérations sont guidées par une valeur transversale de responsabilité. Dans le cadre de notre engagement en faveur de la durabilité et de l’efficacité énergétique nous offrons ainsi dans nos supermarchés des points de recharge pour véhicules électriques. Avec cet accord, nous marquons une fois de plus notre volonté de continuer à offrir à nos clients un service toujours plus pertinent, efficace et simple », déclare David Carim, Directeur de la Gestion Immobilière et de l'Expansion chez ALDI Espagne.

L'innovation technologique, l'utilisation d'énergie renouvelable et une expérience utilisateur rapide, pratique et intuitive sont au cœur de la philosophie d'Atlante pour créer une mobilité véritablement durable et sans émission accessible à tous. Le récent accord avec ALDI pour apporter la charge rapide électrique à ses supermarchés contribue à la présence croissante d'Atlante dans ce segment, confirmant son potentiel et son leadership dans le secteur de la mobilité électrique.

Atlante

Atlante est une société du Groupe NHOA (NHOA.PA, précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie et la mobilité électrique, qui développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Atlante développe le plus grand réseau de recharge rapide et ultra-rapide de l’Europe du Sud, 100% activé par les énergies renouvelables, et renforcé par du stockage d'énergie et du photovoltaïque sur site.

En activité depuis octobre 2021, Atlante compte aujourd'hui plus de 2 000 points de charge en Italie, France, Espagne et Portugal. S'appuyant sur l'héritage technologique du Groupe NHOA, notamment via la collaboration avec sa société sœur Free2move eSolutions, Atlante est un réseau préférentiel du groupe automobile Stellantis et de ses clients. Les stations Atlante sont entièrement interopérables et sont accessibles par pratiquement n'importe quelle application d’e-mobilité ou carte de recharge, et par n'importe quelle marque et modèle de véhicules électriques.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.atlante.energy

ALDI

ALDI est l'une des principales chaînes de supermarchés en Espagne, avec un modèle commercial basé sur les remises. ALDI est entrée sur le marché espagnol en 2002 et compte actuellement plus de 440 magasins et plus de 7 200 employés. ALDI concentre son activité sur l'offre de produits de haute qualité au meilleur prix, qu'elle obtient en achetant auprès des meilleurs fournisseurs locaux, nationaux et internationaux et par le biais de ses propres marques, qui représentent 86 % de son assortiment et dont les normes lui permettent de maintenir le meilleur rapport qualité-prix pour ses produits.

Le groupe ALDI Nord est l'une des principales chaînes alimentaires au monde. Le discounter concentre tous ses efforts sur l'offre de produits de base de qualité aux meilleurs prix aux clients dans huit pays européens. La clé du succès continu du groupe ALDI Nord réside dans ses plus de 91 000 employés en Belgique, en France, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et en Espagne.

Pour plus d'informations : www.aldi.es

