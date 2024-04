Regulatory News:

C’est la troisième fois qu’Atlante, la société du Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) dédiée au réseaux de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, est sélectionnée pour recevoir un financement de l'Union européenne dans le cadre du cinquième appel à projets du CEF Transport – Alternative Fuel Infrastructure Facility (infrastructure pour carburants alternatifs « AFIF ») -, le programme de financement qui vise à soutenir les réseaux de transports européens, Atlante se voit attribuer une subvention de 17,2 millions d'euros.

Atlante avait déjà reçu 23 millions d'euros en 2022, lors du deuxième appel à projets de ce même programme européen, et 49,9 millions d'euros en septembre 2023, lors du quatrième appel à projet, totalisant ainsi avec ce cinquième appel environ 90 millions d'euros de financement européen. La sélection a été approuvée par les États membres de l'UE et par la Commission Européenne.

Dans le cadre de ce projet, nommé AtlanteHIT, Atlante prévoit d'installer plus de 700 places de stationnement électrifiées, réparties parmi 44 hubs de recharge rapide, dont 32 pour les voitures particulières et les fourgonnettes et 12 pour les véhicules lourds, tels que les camions, les autobus et les autocars.

Ce nouveau financement confirme Atlante dans sa position d’acteur dynamique de premier plan dans la construction de l’écosystème de recharge des véhicules électriques. Chaque nouveau centre de recharge Atlante, situé le long du réseau routier transeuropéen de transport (RTE-T), disposera de 12 ou 24 points de recharge pour les stations de véhicules légers et de 8 points de recharge pour les stations de véhicules lourds, faisant des infrastructures d'Atlante un atout stratégique pour le secteur de la mobilité électriques en Italie - qui compte à ce jour une infrastructure de recharge rapide limitée.

De plus, en introduisant des hubs de recharge rapide dédiés aux camions électriques, Atlante s'attaque également au segment à haute émission des véhicules lourds et entame une étape cruciale vers la décarbonation des transports en Europe du Sud.

Le projet AtlanteHIT a été soutenu par Cassa Depositi e Prestiti, le Partenaire de Mise en Œuvre italien, qui confirme son rôle de facilitateur de l'accès aux ressources européennes et aux opportunités de développement et de prêteur pour soutenir des projets de développement d'infrastructures durables.

Tous les centres de recharge d'Atlante seront alimentés par de l'énergie 100 % renouvelable et modulaires dans leur conception, permettant une flexibilité et une évolutivité. Chaque station sera équipée d'un stockage de batterie sur place ou sera facilement adaptable pour cela, assurant une gestion efficace des heures de pointe de recharge. De plus, les stations exploiteront la production d'énergie solaire sur place ou hors site. Une fois entièrement développés, tous les points de charge s'intégreront pleinement aux réseaux nationaux, formant l'une des plus grandes centrales virtuelles mondiales.

La mission d'Atlante est de permettre aux gens de se déplacer librement tout en profitant d'un avenir meilleur et plus durable, en harmonie avec notre planète, et la création d'un vaste réseau de stations de recharge rapide et ultra-rapide dans le sud de l'Europe est essentielle pour soutenir la mobilité électrique en permettant aux conducteurs de véhicules électriques de recharger leurs véhicules facilement partout, en quelques minutes plutôt qu'en heures.

Comme indiqué dans à l'Amendement au Document d'Enregistrement Universel 20221, les 17,2 millions d'euros de l'Union européenne contribuent à la réalisation de l'une des axes du plan de financement pour l'objectif d'Atlante de 22 000 points de recharge d'ici 2030, à savoir 30 % des dépenses annuelles d'investissement financées par des subventions et des programmes de financement.

« Pour la troisième fois, Atlante a présenté à la Commission européenne un projet convaincant pour favoriser la mobilité zéro émission dans le sud de l'Europe, en s'appuyant une fois de plus sur son approche innovante. Avec cette troisième récompense, nous atteignons un total impressionnant de 90 millions d'euros de subventions attribuées pour accélérer le déploiement de 3 200 points de charge le long des axes de trafic les plus importants d'Europe. Ce soutien financier stratégique amplifie notre mission et consolide notre rôle en tant qu'acteur clé dans la révolution verte européenne. Le soutien prééminent de Cassa Depositi e Prestiti souligne clairement l'importance des partenariats public-privé dans la réalisation d'objectifs environnementaux. Nous partageons tous la même planète et, en fin de compte, les mêmes objectifs, en ne se limitant pas à installer des points de charge mais en façonnant les artères du futur réseau de mobilité écologique. Je suis reconnaissant envers l’ensemble de nos partenaires et parties prenantes qui ont soutenu le projet et à l’ensemble de nos équipes dont la motivation est fondamentale pour continuer à construire des voies vers un avenir plus durable », a commenté Stefano Terranova, CEO d'Atlante.

Toutes les stations de recharge rapide pour véhicules électriques Atlante seront accessibles aux personnes à mobilité réduite, ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à tous les véhicules électriques et compatibles avec toutes les normes de recharge et prestataires de services de mobilité électrique, tandis que le paiement direct par cartes de crédit et de débit sera activé via des terminaux de paiement.

