113MWh de stockage de batteries avec Statkraft

Regulatory News:

NHOA Energy, la société du Groupe NHOA (NHOA.PA) (Paris:NHOA) dédiée au stockage d'énergie, a signé un accord avec Statkraft, le plus grand producteur d'énergie renouvelable en Europe, pour la fourniture et le service à long terme d'un projet de stockage d’énergie sur batteries de 113MWh à Coylton, en Écosse, dans le cadre du programme NOA Stability Pathfinder Phase 2.

Statkraft est un acteur clé de la transition énergétique du Royaume-Uni. Depuis 2006, l’entreprise a renforcé sa présence au Royaume-Uni, acquérant de l'expérience dans l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité, le stockage, la recharge de véhicules électriques, l'hydrogène vert et un marché en pleine expansion. Statkraft joue également un rôle de premier plan dans les solutions de stabilité du réseau, connues sous le nom de Greener Grid Parks, avec le nouveau projet à Coylton rejoignant d'autres en développement et en exploitation à travers la Grande-Bretagne.

Après les deux projets actuellement en construction au Royaume-Uni pour une capacité totale de 130MWh, ce système marque la troisième incursion de NHOA Energy dans le domaine du stockage de batteries dans la région, représentant une avancée significative dans le paysage britannique des projets de formation de réseau et connectés à la transmission.

Les technologies propriétaires et les capacités d'ingénierie de NHOA Energy, développées à partir de près de deux décennies d'expertise en stockage d'énergie, seront la force motrice derrière la conception et l'exploitation de l'installation. Le Coylton Greener Grid Park offrira des fonctionnalités avancées telles que le grid-forming, l'inertie synthétique et des caractéristiques améliorées de qualité de l'énergie.

Grâce au contrôle parfaitement intégré de la conversion de puissance et de la centrale, la solution de stockage d’énergie sur batteries de NHOA Energy garantit une conformité parfaite aux exigences du NOA Stability Pathfinder, une initiative ambitieuse promue par ESO, l'opérateur du système électrique de Grande-Bretagne en Écosse, qui vise à développer des solutions innovantes pour améliorer la stabilité du réseau, en fournissant une puissance de court-circuit et une inertie synthétique. En mettant en œuvre ces solutions, le programme prévoit de renforcer l'infrastructure de transport d'électricité existante et de faciliter l'intégration de plus d'énergie renouvelable dans le système, contribuant, à terme, à atteindre les objectifs de la stratégie Net Zero 2030.

Dans ce cadre, NHOA Energy reconfirme son savoir-faire de premier ordre dans la fourniture de stabilité du réseau et la réduction des pertes dans le réseau de transmission tout en soutenant les centrales d'énergie renouvelable déjà actives dans la région.

« Le marché britannique représente un paysage crucial pour NHOA Energy, s'alignant étroitement sur notre ambition mondiale de leader des solutions énergétiques durables. Ce projet avec Statkraft, leader des énergies renouvelables, non seulement renforce notre présence au Royaume-Uni, mais souligne également notre savoir-faire en ingénierie. Ce nouveau système de stockage de batteries dans la région nous propulse à l'avant-garde de la transition énergétique, tirant parti du marché dynamique du Royaume-Uni et de l'expertise de Statkraft, établissant ensemble une référence en matière d'innovation et de durabilité dans le secteur de l'énergie », a commenté Lucie Kanius – Dujardin, Executive Vice President Global Markets de NHOA Energy.

« Statkraft s'engage à accélérer la transition vers l'énergie verte au Royaume-Uni et une partie essentielle de ce parcours consiste à augmenter la stabilité du réseau. Notre Coylton Greener Grid Park aidera à soutenir le déploiement accru d'énergie renouvelable dans le réseau et constitue un autre investissement de Statkraft dans l'infrastructure énergétique renouvelable du Royaume-Uni. Une fois opérationnel, le Coylton Greener Grid Park renforcera davantage le rôle de Statkraft dans la contribution à la stabilité du réseau et à l'assurance d'un système énergétique résilient et polyvalent capable de répondre aux exigences de l'avenir », a commenté Lucy Kent, Principal Project Manager chez Statkraft, Greener Grid Parks.

* * *

Groupe NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie, la mobilité électrique les réseaux de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), le Groupe NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoagroup.com

NHOA Energy

NHOA Energy est l'unité commerciale du Groupe NHOA qui conçoit et réalise des systèmes de stockage d'énergie clé en main, transformant les centrales solaires et éoliennes en sources d'énergie durable disponibles 24/7. En tant que pionnier dans les micro-réseaux avec énergies renouvelables et systèmes de stockage écologiques, NHOA Energy se positionne parmi les principaux intégrateurs de systèmes mondiaux avec près de 20 ans d'expérience et plus de 2GWh de capacité en ligne et en construction sur cinq continents. NHOA Energy, avec des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Taïwan et en Australie, maintient la recherche, le développement et la production de ses propres technologies entièrement en Italie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy

À propos de Statkraft

Statkraft est une entreprise leader dans le domaine de l'hydroélectricité à l'échelle internationale et le plus grand producteur d'énergie renouvelable en Europe. Le groupe produit de l'énergie hydraulique, éolienne, solaire, thermique (gaz) et fournit du chauffage urbain. Statkraft est une entreprise mondiale dans les opérations de marché de l'énergie. Statkraft compte plus de 6 000 employés dans plus de 20 pays.

À propos de Statkraft UK

Statkraft est au cœur de la transition énergétique du Royaume-Uni. Depuis 2006, Statkraft a renforcé sa présence au Royaume-Uni, acquérant de l'expérience dans l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité, le stockage, la stabilité du réseau, la recharge de véhicules électriques, l'hydrogène vert et un marché en pleine expansion. Nous avons investi plus de 1,4 milliard de livres sterling dans l'infrastructure énergétique renouvelable du Royaume-Uni et facilité la réalisation de plus de 4,3GW de nouvelle production d'énergie renouvelable grâce aux Power Purchase Agreements (PPA). À travers nos activités au Royaume-Uni, nous employons près de 500 personnes en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles et jouons un rôle clé en aidant l'entreprise mondiale à atteindre son objectif de 9GW d'énergie éolienne et solaire développée d'ici 2025.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240619029960/fr/