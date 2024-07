COMMUNIQUE DE PRESSE RÉSULTATS DU GROUPE NHOA AU PREMIER SEMESTRE 2024 ET MISE À JOUR COMMERCIAL ET OPÉRATIONNELLE T2 2024 Paris, 25 juillet 2024 - Le Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) a le plaisir de publier ses résultats du premier semestre 2024 et la Mise à jour Opérationnelle et Commerciale T2 2024. Au niveau du Groupe : Chiffre d'affaires du premier semestre s'élève à 124 millions d'euros, en hausse de +7 % par rapport à l'année précédente

EBITDA du premier semestre 2024 au niveau du Groupe, hors le périmètre Atlante, s'élève à 4,8 millions d'euros, soit une augmentation de +26 % par rapport à l'EBITDA généré sur l'ensemble de l'exercice 2023

Marge brute augmente à 25 %, contre 15 % au premier semestre 2023 Au niveau des Business Unit, des résultats positifs ont été atteints : NHOA Energy : Chiffre d'affaires de 90 millions d'euros, une baisse de 11 % par rapport au premier semestre 2023, entièrement attribuable à la baisse généralisée des prix des systèmes résultant d'une dégression rapide et bienvenue des prix des batteries EBITDA de 4,4 millions d'euros et résultat net positif Plus de 1GWh de projets en ligne, une augmentation de +344 % en glissement annuel, et 1GWh supplémentaire de projets en construction Pipeline de près de 2 milliards d'euros, résultant d'une accélération majeure des activités d'origination face à des conditions de marché extrêmement difficiles

Free2move eSolutions , la joint-venture entre le Groupe NHOA et Stellantis :

, la joint-venture entre le Groupe NHOA et Stellantis : Chiffre d'affaires de 32 millions d'euros, soit plus du double des revenus enregistrés au premier semestre 2023

Plus de 30.000 dispositifs de recharge résidentiels pour VE vendus en Europe Lancement de la recharge résidentielle pour VE également en Amérique du Nord, avec 2.000 dispositifs vendus EBITDA de 3,7 millions d'euros

Atlante :

Plus de 2.300 points de charge en ligne en Europe du Sud

Taux d'utilisation de 1,8 % pour l'Italie, la France et l'Espagne Taux d'occupation de 28,3 % pour le Portugal, le premier pays du réseau Atlante à devenir EBITDA positif

Après avoir clôturé 2023 avec plus de 270 millions d'euros de chiffre d'affaires et tous les objectifs financiers et d'EBITDA atteints, le premier semestre 2024 continue sur la voie positive, malgré des conditions de marché de plus en plus difficiles, avec un chiffre d'affaires en hausse à 124 millions d'euros et un EBITDA, hors le périmètre d'Atlante, en hausse de +26% à 4,8 millions d'euros.

COMMUNIQUE DE PRESSE NHOA Energy a mis en service des projets en Asie, aux États-Unis et en Amérique latine, comptant désormais plus de 1GWh de capacité en ligne, soit une augmentation de +344 % en glissement annuel, et 1GWh en construction, avec un EBITDA de plus de 4 millions d'euros et un résultat net positif pour la première fois. Free2move eSolutions a clôturé un premier semestre remarquable avec 32 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus du double en glissement annuel, et un EBITDA de 3,7 millions d'euros, lançant une gamme complète de dispositifs de recharge résidentiels également en Amérique du Nord et clôturant le semestre avec plus de 30.000 wallbox en Europe et 2.000 aux États-Unis. Atlante, qui compte désormais plus de 2.300 points de charge en ligne en Europe du Sud, a inauguré au premier semestre des sites clés sur les autoroutes françaises et a remporté des contrats emblématiques, comme l'aéroport de Turin et les autoroutes italiennes avec le premier appel d'offres public d'Autostrade per l'Italia. Bien que le ralentissement des ventes de véhicules électriques en Europe ait entraîné une révision à la baisse des objectifs pour 2025, le Portugal est le premier pays du réseau Atlante dont l'EBITDA est devenu positif, confirmant ainsi la capacité à générer des flux de trésorerie positifs lorsque les ventes de véhicules électriques atteignent les attentes du marché », a commenté Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA. Chiffres clés du premier semestre 2024 Le Chiffre d'affaires et autres revenus au 30 juin 2024 s'élève à 124 millions d'euros, en hausse de +7 % par rapport au premier semestre 2023. Le Chiffre d'affaires et autres revenus proviennent principalement des 90 millions d'euros réalisés par NHOA Energy, principalement issus de projets phares en Australie et au Royaume-Uni. Le chiffre nominal (11 % inférieur à celui du premier semestre 2023) est affecté par la baisse significative et bienvenue des prix des batteries, qui est répercutée sur les clients. En outre, le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 ne bénéficie que d'une contribution de 1 % des ventes intra-groupe, contre 82 % au premier semestre 2023, témoignant du cheminement de NHOA Energy vers une indépendance commerciale complète. Une augmentation importante a été enregistrée par Free2move eSolutions, atteignant 32 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit plus du double de celui du premier semestre 2023. Atlante a rapporté un chiffre d'affaires et autres revenus de 2,6 millions d'euros au premier semestre 2024, avec une augmentation de 29 % par rapport à la même période de 2023. La Marge brute de 25,3 % est principalement due à une augmentation de la marge brute dans toutes les business unit. NHOA Energy a enregistré une augmentation de la marge brute grâce à la diversité des projets en cours d'exécution. Free2move eSolutions a amélioré à la fois la marge brute et sa contribution en volumes aux chiffres du Groupe. Atlante a augmenté à la fois la marge brute et les volumes, confirmant sa tendance positive, mais son impact sur les chiffres du Groupe reste marginal. Le Carnet de commandes de NHOA Energy s'élève à 141 millions d'euros, principalement lié 1,0GWh de projets en Australie et dans la région EMEA. Cela représente une diminution de 33 % par rapport au carnet de commandes du premier semestre 2023, en raison de la

COMMUNIQUE DE PRESSE surabondance de batteries qui a conduit à une baisse rapide des prix des systèmes dans l'ensemble de l'industrie. De plus, le risque accru de contrepartie du côté des fournisseurs de batteries a amené NHOA Energy à adopter une approche de contractualisation plus sélective. Pour contrer cette situation du marché, les activités d'origination ont été accélérées. En conséquence, le Pipeline de NHOA Energy s'élève à près de 2 milliards d'euros, doublant presque d'une année sur l'autre, en Australie, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique latine ainsi qu'en Europe. NHOA Energy est actuellement présélectionnée pour 6 opportunités de projets. Les Charges du personnel ont atteint 26,5 millions d'euros, en hausse de plus de 13 % par rapport au premier semestre 2023, principalement en raison de l'augmentation des effectifs. Au 30 juin 2024, le Groupe NHOA compte 588 personnes contre 522 au premier semestre 2023. Le renforcement de la main-d'œuvre est principalement dû à la consolidation d'Atlante dans quatre pays et à la croissance mondiale de NHOA Energy. Les Investissements en capital ont atteint 50 millions d'euros, principalement composés d'investissements dans le déploiement du réseau Atlante. Les Investissements en R&D, logiciels et numérique se sont élevés à 7,8 millions d'euros, représentant environ 6,3 % du Chiffre d'affaires consolidés. Les autres Charges d'exploitation ont augmenté de 14,4 %, atteignant 11,8 millions d'euros, contre 10,4 millions d'euros au premier semestre 2023, reflétant une croissance organique de chaque business unit du Groupe. L'EBITDA au niveau du Groupe, hors Atlante, est positif et s'élève à 4,8 millions d'euros. Free2move eSolutions a dépassé le seuil de rentabilité, affichant un EBITDA positif de 3,7 millions d'euros. NHOA Energy a un EBITDA de 4,4 millions d'euros. Au niveau du Groupe, y compris Atlante, l'EBITDA s'élève à -6,8 millions d'euros au premier semestre 2024, soulignant une amélioration significative par rapport à -16,6 millions d'euros au premier semestre 2023. Les dépenses non-récurrentes et le Plan d'intéressement s'élèvent respectivement à 0,7 million d'euros et 0,9 million d'euros, liés aux activités financières et de restructuration non récurrente et aux plans d'intéressement à court et long terme pour les employés. L'EBIT et le Résultat net au 30 juin 2024 s'élèvent respectivement à -17,4 millions d'euros et -21,9 millions d'euros, contre -24,6 millions d'euros et -26,7 millions d'euros l'année précédente. Il est remarquable que NHOA Energy ait atteint le point d'équilibre du résultat net au premier semestre 2024. La Position financière nette s'élève à 54,9 millions d'euros au 30 juin 2024, contre 100,6 millions d'euros au 31 décembre 2023, principalement en raison du déploiement d'Atlante et du remboursement de la dette financière. Elle s'est améliorée par rapport à -75,8 millions d'euros au 30 juin 2023, principalement en raison de la réussite de l'augmentation de capital par le biais de l'émission d'obligations à l'automne 2023. La position de trésorerie au 30 juin 2024, représentée par des actifs liquides, s'élevait à 118,9 millions d'euros, contre 55,6 millions d'euros au premier semestre 2023.

COMMUNIQUE DE PRESSE Information sur la guidance Comme annoncé le 5 juillet 2024 dans le communiqué de presse dédié, les récents développements défavorables sur les marchés des véhicules électriques et du stockage d'énergie ont remis en cause les hypothèses sous-jacentes à la guidance reflétée dans le Document d'Enregistrement Universel 2023, entraînant la révision de la guidance consolidée publiée le même jour. Alors que Free2move eSolutions reste en ligne avec la guidance précédente et que NHOA Energy prévoit un retard dans la réalisation de ses objectifs financiers à moyen terme en raison d'une perspective à court terme plus prudente, l'impact sur Atlante est très significatif. La croissance des ventes de véhicules électriques, inférieure aux attentes, a réduit les prévisions de flux de trésorerie, rendant impossible la mise en œuvre de la stratégie de financement initialement prévue. Par conséquent, la guidance révisée annoncée le 5 juillet ne prend en compte que le financement existant pour le développement d'Atlante, visant ainsi à atteindre 3.000 points de charge en ligne d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif et sans financement supplémentaire, pour lequel NHOA n'a aucune visibilité à l'heure actuelle, Atlante devrait mettre en attente la partie développement des points de charge actuellement en construction (qui s'élèvent à 4.977 dans le tableau ci-dessous). Résultats pour le premier semestre 2024 par Business Unit ACTUAL Informations par secteur d'activité Energy Storage e-Mobility Atlante Corporate Total (montants en k Euros) Chiffre d'affaires 90.081 31.445 2.445 0 123.971 Autres revenus incluant les éléments 97 84 157 19 357 non récurrents CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES 90.178 31.530 2.602 19 124.329 REVENUS TOTAL Coût des produits vendus (71.639) (20.293) (891) (0) (92.823) MARGE BRUTE PROVENANT DES 18.538 11.237 1.711 19 31.506 VENTES % du Chiffre d'affaires et des autres 20,6% 35,6% 65,8% 100,0% 25,3% revenus Frais de personnel (10.734) (5.823) (8.284) (1.671) (26.512) Autres frais d'exploitation (3.410) (1.763) (5.032) (1.638) (11.843) EBITDA 4.395 3.652 (11.605) (3.291) (6.849) Frais de gestion (295) 0 (247) 542 0 Amortissements et dépréciations (2.592) (1.777) (3.127) (207) (7.702) Dépréciations et pertes de valeur (507) (84) (706) 0 (1.297) Stock options et plans 104 0 (695) (264) (854) d'intéressement EBIT hors non récurrents 1.105 1.791 (16.381) (3.219) (16.703) Dépenses non récurrentes et coûts (300) 0 (206) (147) (653) d'intégration EBIT 805 1.791 (16.587) (3.366) (17.357) Montant net des produits et charges (816) (1.283) (1.740) (49) (3.888) financiers Impôts sur le revenu 73 (791) 54 (24) (689) RESULTAT NET (PERTE) 63 (284) (18.274) (3.440) (21.934)

COMMUNIQUE DE PRESSE NHOA Energy NHOA Energy, la business unit du Groupe NHOA dédiée au stockage d'énergie, a confirmé un EBITDA positif au premier semestre 2024, avec un EBITDA de 4,4 millions d'euros réalisé sur un Chiffre d'affaires et autres revenus de 90 millions d'euros, malgré l'expansion continue de sa structure afin d'améliorer les capacités d'origination et d'exécution globales conformément à ses ambitions. Le Chiffre d'affaires et autres revenus du premier semestre 2024 a diminué de 11 % en glissement annuel, en raison de la baisse des prix des systèmes résultant d'une dégression rapide et bienvenue des prix des batteries. Au premier semestre 2024, trois projets ont été mis en service en Asie, en Amérique latine et aux États-Unis, portant la capacité en ligne plus de 1GWh. Parmi ces projets figurent des réalisations de classe mondiale comme le projet SuAo (120MWh+) à Taïwan, ce qui porte la capacité en ligne de NHOA Energy en Asie

plus de 550MWh. Le Carnet de commandes de NHOA Energy totalise 141 millions d'euros. Au premier semestre 2024, NHOA Energy a remporté son troisième projet au Royaume-Uni, à savoir un système de stockage par batteries de 113MWh à Coylton, en Écosse, pour Statkraft. Bien que cela représente nominalement une diminution de 33 % par rapport au carnet de commandes du premier semestre 2023, il faut tenir compte de la situation actuelle du marché du stockage d'énergie, qui a connu une surabondance soudaine de batteries, entraînant une baisse des prix des systèmes dans l'ensemble du secteur, tandis que l'augmentation du risque de contrepartie avec les fournisseurs de batteries conseille une stratégie commerciale plus sélective. Le Pipeline de NHOA Energy s'élève à près de 2 milliards d'euros, reflétant une accélération drastique des activités d'origination pour contrer les conditions du marché. L'entreprise est actuellement présélectionnée pour 6 appels d'offres. La Marge brute s'élève à 20,6 %, représentant une augmentation substantielle par rapport aux 11,7 % du premier semestre 2023. NHOA Energy a confirmé un EBITDA positif de 4,4 millions d'euros au premier semestre 2024, tout en poursuivant ses investissements dans l'expansion géographique et l'acquisition de talents. L'EBIT s'élève à 0,8 millions d'euros, en amélioration par rapport aux -2,1 millions d'euros du premier semestre 2023. Le Résultat net atteint le point d'équilibre, à 0,1 million d'euros. Free2move eSolutions Free2move eSolutions, la business unit du Groupe NHOA dédiée aux produits et services d'e-mobilité en joint-venture avec Stellantis, a connu un premier semestre 2024 positif. Le Chiffre d'affaires et autres revenus de Free2move eSolutions a en effet atteint 32 millions d'euros, en hausse de +141 % par rapport au premier semestre 2023. En Europe, l'accélération du taux de pénétration des dispositifs de recharge résidentiels pour VE au sein du portefeuille de véhicules électriques Stellantis est passée de 3 % au S1

COMMUNIQUE DE PRESSE 2023 à 18 % au premier semestre 2024, avec plus de 30.000 dispositifs de recharge pour véhicules électriques vendus. En Amérique du Nord, Free2move eSolutions a lancé la recharge résidentielle, avec 2.000 dispositifs vendus. La Marge brute de la période s'élève à 35,6 %, avec un mix favorable provenant des activités de Free2move eSolutions US. L'EBITDA s'élève à 12 % (3,7 millions d'euros) contre -40 % au premier semestre 2023 (-5,3 millions d'euros). L'EBIT a atteint le point d'équilibre, avec une valeur positive de 1,8 million d'euros (contre -7,4 millions d'euros au premier semestre 2023), tandis que le Résultat Net est de -0,3 million d'euros, principalement en raison des coûts de financement et de l'impôt sur le revenu aux États-Unis. Atlante Atlante, la business unit du Groupe NHOA dédiée au réseau de recharge rapide et ultra- rapide des véhicules électriques, compte actuellement plus de 2.300 points de recharge en ligne. Au premier semestre 2024, Atlante a réalisé des résultats importants en Europe du Sud. En Italie, Atlante a notamment remporté le premier appel d'offres public d'Autostrade per l'Italia pour positionner plus de 90 points de charge rapide le long des autoroutes italiennes. De plus, au cours du premier semestre 2024, Atlante a remporté un appel d'offres pour installer des bornes de charge rapide à l'aéroport de Turin. En France, Atlante a inauguré ses stations de charge rapide sur le réseau autoroutier Vinci, ainsi que d'autres stations importantes dans les centres commerciaux et les zones commerciales. Le partenariat avec le Groupe Duval en France a vu l'expansion de l'accord à 130 sites supplémentaires, tout comme l'accord avec le quartier commercial ToDream à Turin où le nombre de points de recharge est passé de 130 à 230, en faisant le plus grand hub de recharge en Italie et l'un des plus grands en Europe. Au Portugal, Atlante a complété l'acquisition des 40 % restants de Kilometer Low Cost S.A. (« KLC ») et a également inauguré la première station cofinancée par l'Union européenne dans le cadre du programme CEF. Peu de temps après la clôture du premier semestre, Atlante a annoncé la signature d'un accord avec ALDI en Espagne, un partenariat stratégique clé développé au cours du premier semestre 2024. Le Chiffre d'affaires et autres revenus pour le premier semestre 2024 s'élève à 2,6 millions d'euros. L'EBITDA de -11,6 millions d'euros reflète encore la phase de démarrage de la société et ses investissements en termes de personnel, de technologie et d'outils nécessaires à la mise en place de la plateforme de développement, en cohérence avec les objectifs ambitieux d'Atlante. Le Portugal est le premier pays du réseau Atlante à atteindre un EBITDA positif avec 0,16 millions d'euros et, en même temps, le seul pays du réseau Atlante où les ventes de véhicules électriques ont correspondu aux attentes sous-jacentes aux objectifs annoncés lors du Capital Markets Day 2023. L'EBIT s'élève à -16,6 millions d'euros et le Résultat net s'élève respectivement à -18,3 millions d'euros.

COMMUNIQUE DE PRESSE Mise à jour commerciale et opérationnelle T2 2024 MISE À JOUR COMMERCIALE ET OPÉRATIONNELLE S1 2024 2023 2024 Notes Données en S1 2023 FY 2023 T1 2024 S1 2024 T2 Var% vs Var% vs 3 mois S1 2023 T1 2024 Ventes[1] €m 116,0 273,3 58,2 124,3 66,1 +7% Trésorerie et dépôts €m 238,8 199,1 118,9 (80,3) dont Delta Fonds de roulement net (1) €m (5,1) Trésorerie collatéralisée €m 44,7 44,8 26,5 (18,3) Endettement €m (149,1) (133,1) (75,0) 58,0 Trésorerie nette (2) €m 134,4 110,9 70,3 (40,5) Liquidité et lignes de crédit disponibles (3) €m 82,0 397,1 334,1 274,5 [2] (59,6) 235% -18% dont liquidités et lignes de crédit disponibles pour tirage 251,7 212,5 125,9 (86,6) dont garanties lignes de crédit dédiées 145,4 121,7 148,6 26,9 (4) 80,9 98,1 98,1 - Subventions UE et financements de l'UE à recevoir €m Obligations et garanties en cours (5) €m 152,2 181,1 [3] (25,1) 156,1 *Chiffres consolidés au niveau du Groupe PAR BUSINESS UNIT Notes Données en S1 2023 FY 2023 T1 2024 S1 2024 T2 3 mois Var% vs S1 2023 Var% vs T1 2024 Ventes[1] €m 100,8 204,9 39,8 90,2 50,4 -11% Carnet de commandes (6) €m 211 205 189 141 -33% -25% Prises de commandes sur 12 mois (7) €m 250 131 147 120 -52% -19% Capacité en ligne[4] MWh 228 846 975 1.010 +344% +4% Projets en construction (8) MWh 1.413 1.073 1.058 1.023 -28% -3% Pipeline (9) €m 1.035 1.110 1.596 1.962 +90% +23% Projets dans lesquels NHOA Energy est présélectionnée # 6 4 6 6 Notes Données en S1 2023 FY 2023 T1 2024 S1 2024 T2 Var% vs Var% vs 3 mois S1 2023 T1 2024 Ventes[1] €m 13,1 64,7 17,3 31,5 14,2 +141% Capacité de production # PoC 2.750/semaine 2.750/semaine 2.750/semaine 2.750/semaine Notes Données en S1 2023 FY 2023 T1 2024 S1 2024 T2 Var% vs Var% vs 3 mois S1 2023 T1 2024 Ventes[1] (10) €m 2,0 3,7 1,1 2,6 1,5 29% Taux d'utilisation[5] (11) % 2,4% 2,2% 2,0% 1,8% 1,8% Taux d'occupation (12) 19,7% 21,5% 26,3% 26,3% 28,3% Sites opérationnels et en construction [6] (13) # 1.062 1.147 1.213 1.277 64 +20% +5% PoC opérationnels et en construction [6][7] (14)(15) # 3.215 3.651 4.111 4.977 866 +55% +21% - Italie % 43% 42% 48% 40% - France % 23% 22% 19% 25% - Espagne % 11% 10% 9% 15% - Portugal % 23% 26% 24% 20% dont PoC opérationnels[6] # 1.263 1.830 2.067 2.367 300 +15% dont PoC déjà installés et en attente de raccordement au réseau[6] # 306 264 377 536 159 +42% dont PoC sécurisés et construction[6] # 1.646 1.557 1.667 2.074 407 +24% Sites en cours d'évaluation (16) # 2.493 2.891 2.810 2.810 En Ligne +13% En Ligne Sites en développement (17) # 1.229 1.517 1.455 809 -646 -34% -44% Les Ventes font référence au chiffre d'affaires et autres revenus. Les Ventes S1 2024 font référence au Chiffre d'affaires et autres revenus au 30 jiun 2024. 149.5 millions d'euros sont représentés par des lignes de crédit qui bénéficient du soutien de l'actionnaire principal, TCC Group Holdings. 120.9 millions d'euros sont représentés par des lignes de crédit qui bénéficient du soutien de l'actionnaire principal, TCC Group Holdings. À partir du T2 2023, l'indicateur de la capacité en ligne est exprimé en MWh et non en MW. Le taux d'utilisation S1 2024 au 30 juin est calculé en pondérant les périodes passées et les taux d'utilisation trimestriels. Comprend les PoC CA provenant principalement du réseau acquis de KLC et Ressolar. À la lumière des orientations révisées annoncées le 5 juillet 2024 (un objectif de 3 000 points de charge en ligne d'ici 2025), le développement d'une partie ou de la totalité des PoC dans la catégorie sécurisée sera mis en attente.

COMMUNIQUE DE PRESSE Notes sur la Mise à jour commerciale et opérationnelle T2 2024 Delta Fonds de roulement net est un indicateur qui a été ajouté au T4 2023 et est calculé à chaque trimestre comme (A) le delta des passifs commerciaux à court terme sur la période de trois mois moins (B) le delta des actifs commerciaux à court terme sur la période de trois mois. Trésorerie nette est un indicateur qui a été introduit au T3 2023 et représente la somme (i) des soldes des comptes bancaires et des investissements de trésorerie facilement disponibles du Groupe NHOA (Trésorerie et Dépôts), (ii) du montant des liquidités déposées auprès des banques à titre de collatéral (et donc exclues du (i)) pour les garanties émises dans le cadre des projets du Groupe NHOA (Trésorerie collatéralisée) après déduction (iii) des montants tirés sur les facilités de crédit et des autres dettes financières, majorée des intérêts courus. Liquidité consolidée et de lignes de crédit disponibles est un indicateur qui a été modifié au T3 2023 et représente les soldes des comptes bancaires et les investissements de trésorerie facilement disponibles du Groupe NHOA (Trésorerie et Dépôts) plus les montant disponibles à la date de référence concernée dans le cadre des lignes de crédit approuvées et des garanties bancaires qui peuvent être émises. Subventions UE et financements accordés est un indicateur qui a été introduit au T3 2023 et représente le montant total des subventions et financements approuvés et disponibles à des dates futures convenues. Obligations et garanties en cours est un indicateur qui a été introduit au T3 2023 et représente le montant des garanties bancaires (c'est-à-dire les garanties de paiement anticipé, les garanties de bonne exécution, les garanties de bonne fin et autres garanties) émises à titre de garantie financière pour l'accomplissement des obligations de NHOA conformément aux termes du projet convenu et des contrats commerciaux. Carnet de commandes représente le chiffre d'affaires estimé et autres revenus attribuables aux

(i) bons de commandes reçus, aux contrats signés et aux projets sécurisés (qui représente 100 % du Carnet de commandes à présent), et (ii) contrats de Développement de Projets sécurisés par un CAE (contrat d'achat d'électricité) dont la valeur convenue est un prix au kWh d'électricité et une quantité de MW à installer (0 % du Carnet de commandes à présent). Lorsque l'exécution d'un contrat ou d'un projet a commencé, le montant enregistré en Carnet de commandes est calculé comme (A) le prix de transaction des bons de commande, des contrats ou des projets concernés sous (i) et (ii) ci- dessus, moins (B) le montant des revenus enregistrés, à la date de référence, conformément à la norme IFRS 15 (représentant le montant du prix de transaction affecté aux obligations de performance exécutées à la date de référence). Prises de commandes sur 12 mois représente la valeur cumulée des bons de commandes, des contrats signés et des projets attribués au cours des 12 mois précédant la date de clôture concernée. Projets en construction est un indicateur représentant l'équivalent en capacité du Carnet de commandes, en termes de contrats d'approvisionnement clés en main ou d'EPC signés et excluant donc les contrats de développement de projets associés à un contrat d'achat d'électricité (CAE), (voir Note (6)). Pipeline désigne l'estimation, à date, du montant des projets potentiels, appels d'offres et soumissions auxquels NHOA Energy a décidé de participer ou de répondre. Ventes incluent les données provenant de l'acquisition récente de l'unité commerciale e- mobilité de Ressolar S.r.l (« Ressolar ») et l'acquisition récente d'une participation majoritaire dans Kilometer Low Cost S.A. (« KLC »). Taux d'utilisation est un indicateur publié pour la première fois au T2 2023, qui ne s'applique qu'à l'Italie, la France et l'Espagne. Il est d'abord calculé au niveau de la station comme le rapport entre (a) les kWh vendus et (b) la puissance maximale disponible (c'est-à-dire la connexion au réseau disponible) multipliée par 18 heures (soit le temps de charge maximum quotidien) par le nombre de jours au cours de la période concernée. Les ratios sont ensuite agrégés, pondérés par la puissance disponible des stations. Il convient de noter que les données relatives à l'utilisation des stations ne sont incluses dans le calcul qu'après une période de mise en place progressive de six mois et pour les sites disposant d'au moins une borne de recharge rapide à courant continu. L'indicateur Taux d'occupation ne s'applique qu'au Portugal où, en raison des différentes réglementations du marché local, Atlante, en tant qu'opérateur de points de charge (CPO), est rémunéré pour l'utilisation de son infrastructure « à la minute ». Le taux d'occupation est donc calculé sur une base de 24 heures, au niveau du chargeur, en considérant 1 PoC par EVSE comme le rapport entre (a) les minutes de sessions de charge vendues et (b) le nombre total de minutes dans

COMMUNIQUE DE PRESSE la période concernée. Les taux sont ensuite agrégés, pondérés par la puissance disponible des stations. Il convient de noter que les données d'occupation des stations ne sont incluses dans le calcul qu'après une période d'intégration de six mois. Sites opérationnels et en construction , comprend, à la date de référence, le nombre de sites déjà opérationnels, déjà installés mais en attente de raccordement au réseau, sécurisés et en construction. Veuillez noter que cet indicateur de performance comprend des points de charge en courant alternatif, provenant principalement des réseaux acquis de KLC et Ressolar. PoC opérationnels et en construction , comprend les points de charge déjà opérationnels à la date de référence, déjà installés mais en attente de raccordement au réseau, sécurisés et en cours de construction. Veuillez noter que cet indicateur de performance comprend des points de charge en courant alternatif, provenant principalement des réseaux acquis de KLC et Ressolar. Pour l'indicateur de performance « PoC opérationnels et en construction » la répartition géographique et par phase de construction est fournie, y compris PoC en courant alternatif, provenant principalement des réseaux acquis de KLC et Ressolar. Sites en cours d'évaluation comprend le nombre total de sites, à la date de référence, qui sont activement recherchés après une activité de prospection et après un premier examen interne de faisabilité de haut niveau. À ce stade, la documentation contractuelle complète reste à finaliser et à signer, tous les permis requis n'ont pas encore été attribués et la construction n'a pas commencé. Sites en développement , comprend les sites pour lesquels une activité de faisabilité plus détaillée commence, y compris des discussions détaillées avec les propriétaires de sites et un échange de documentation. Pour les sites inclus dans la l'indicateur de performance « en cours de développement », il y a un degré raisonnable de confiance qu'ils pourront être convertis en stations de charge dans les six prochains mois (sous réserve de l'interconnexion et des délais de livraison des dispositifs). * * * Il est rappelé aux lecteurs que, le 13 juin 2024, TCC Group Holdings Co., Ltd, actionnaire majoritaire indirect de NHOA, a déclaré son intention de déposer une offre publique d'achat simplifiée (qui sera suivie d'un retrait obligatoire si les conditions légales sont remplies) sur les actions de la Société. Par conséquent, les Résultats du Groupe NHOA au premier semestre 2024 et la Mise à jour Commercial et Opérationnelle T2 ne seront pas présentés à l'occasion d'une conférence téléphonique avec les investisseurs. * * * Groupe NHOA NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d'énergie, la mobilité électrique les réseaux de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l'avenir d'une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète. Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), le Groupe NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Le Groupe NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, au Portugal, au Royaume - Uni, aux Etats-Unis, Taiwan et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nhoagroup.com