NHOA : Informations privilégiées / Autres communiqués

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NHOA publie son premier Rapport de Développement Durable à la lumière du

Masterplan10x

Paris, 19 septembre 2022 - NHOA S.A. (NHOA.PA, anciennement Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d'énergie et la mobilité électrique, a le plaisir d'annoncer la publication de son premier Rapport de Développement Durable pour 2021.

Cette publication représente un tournant crucial dans l'histoire de NHOA car elle reflète la véritable essence de l'entreprise et sa vision vers la transition énergétique. Le Rapport de Développement Durable décrit également les engagements, les efforts et les objectifs déjà définis par le Masterplan10x, fournissant un aperçu précieux des derniers développements, améliorations et résultats.

Le Rapport de Développement Durable se concentre sur NHOA Energy, étant donné la création récente de Free2move eSolutions et d'Atlante, mais inclut aussi des sections consacrées aux derniers ajouts du Groupe NHOA.

La voie de la durabilité du Groupe NHOA est intrinsèque à notre mission, qui est de permettre et d'accélérer le changement de paradigme dans le système énergétique mondial et la transition vers une énergie propre et une mobilité durable. Cette voie est entièrement conforme aux lignes directrices fournies dans le Masterplan10x en termes de renforcement de la valeur de l'entreprise, d'amélioration de la production et de mise en œuvre d'une inclusion des genres plus égale dans les disciplines STEM (Science, Technologie, Ingénierie at Mathématiques). La diversité et l'égalité sont importantes pour nous

fin d'atteindre l'excellence, avec 31 nationalités différentes parmi nos collaborateurs, travaillant sur 4 continents et avec des cultures et des origines très variées.

Au cours du premier semestre 2022, NHOA a atteint un chiffre d'affaires de plus de 82 millions d'euros au niveau du groupe, avec un pipeline de projets pour l'Energy Storage de plus d'un milliard d'euros et, parallèlement, a doublé ses ventes d'une année sur l'autre dans le domaine de l'e-Mobility. En outre, NHOA, grâce à Atlante, la business line dédiée à l'infrastructure de recharge rapide pour véhicules électriques, compte plus de 900 points de recharge en ligne et en construction.

La durabilité est le moteur de notre succès : ces résultats exceptionnels sont le fruit de l'engagement de notre extraordinaire équipe, qui ne cesse de s'agrandir et qui compte plus de 350 personnes, dont l'âge moyen est de 35 ans. Notre objectif est de favoriser l'accès aux énergies renouvelables en concevant et en fournissant des systèmes de stockage d'énergie dans le monde entier, afin de disposer d'une énergie durable disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et de réduire considérablement les émissions de CO2. En parallèle, nous cherchons également à fournir des solutions innovantes en Europe et aux États-Unis afin d'éliminer les obstacles à la mobilité électrique et de déployer dans l'Europe du Sud le premier réseau de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, activé par les énergies renouvelables et le stockage d'énergie et 100 % intégré au réseau.

Je suis extrêmement fier de présenter notre premier Rapport de Développement Durable en tant que NHOA. Il donne un aperçu de notre fort engagement en matière environnementale, sociale et de gouvernance et nous avons décidé de publier ce rapport pour partager notre expérience afin d'agir et de grandir tous ensemble. Nous sommes fortement préoccupés par le changement climatique, et la lutte contre ce phénomène est dans notre ADN, étant donné notre secteur et notre expertise : La Terre est en feu, et on doit agir maintenant » , a commenté Carlalberto Guglielminotti , CEO du Groupe NHOA .

NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d'énergie et la mobilité électrique, actif dans la réalisation de la plus grande infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide de l'Europe du Sud, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l'avenir d'une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy