COMMUNIQUE DE PRESSE

Publication du Rapport de Durabilité 2023 du Groupe NHOA

Une Durabilité par les Hommes et pour les Hommes

Paris, 15 juillet 2024 - Le Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) a publié aujourd'hui son Rapport de Durabilité pour l'année 2023.

Le développement durable a toujours été le principal objectif du Groupe NHOA et est profondément ancrée dans la nature même de ses business units, toutes orientées vers une mission unique : permettre la transition mondiale vers une énergie propre et une mobilité durable, en façonnant un avenir meilleur pour les générations futures afin qu'elles puissent vivre en harmonie avec notre planète.

Le Groupe NHOA accélère la transition énergétique chaque jour à travers :

des systèmes de stockage d'énergie renouvelable, à travers NHOA Energy , un des leaders mondiaux avec plus de 2 GWh d'installations sur 5 continents ; et

, un des leaders mondiaux avec plus de 2 GWh d'installations sur 5 continents ; et la mobilité électrique avec Free2move eSolutions , coentreprise avec Stellantis, et Atlante , l'un des plus grands réseaux européen de charge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, avec plus de 2 000 points de recharge disponible entre l'Italie, la France, l'Espagne et le Portugal.

En poursuivant les Objectifs de Développement Durable (ODD), la Stratégie de Durabilité est fondée sur deux piliers, les Personnes et l'Innovation, tout en tenant compte du fait qu'il ne peut y avoir d'Innovation sans les Personnes.

En moins d'une décennie, NHOA est passée d'un spin-off du Politecnico avec un chiffre d'affaires de quelques centaines de milliers d'euros à un groupe réalisant plus de 270 millions d'euros, grâce à une équipe qui compte aujourd'hui près de 600 personnes extraordinaires de plus de 40 nationalités différentes. Notre grande attention au développement des personnes, combinée à un taux de 52 % de femmes dans l'équipe de direction, permet à NHOA d'établir de nouveaux standards de croissance et, en même temps, de valeurs.

Ce Rapport de Durabilité 2023 est le résumé de cette croissance et le témoignage de notre engagement envers le développement durable et les nouvelles générations. L'engagement et la passion de nos collaborateurs font de NHOA un lieu où l'excellence prospère et l'harmonie prévaut. À travers le NHOA Élite Program, nous formons les leaders de demain et promouvons une culture enracinée dans les valeurs de Leadership, d'Engagement et de Persévérance ainsi que dans l'Harmonie. Ensemble, nous créons un avenir meilleur, où le développement durable est mené par les Hommes et pour les Hommes », a commenté Carlalberto Guglielminotti, Fondateur et CEO du Groupe NHOA.

La Stratégie de Durabilité de NHOA tourne autour de la valorisation des personnes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. En 2023, NHOA a lancé une politique ambitieuse pour ses employés, la People Strategy, qui s'adresse à tous les collaborateurs et étend son application aux initiatives développées ou soutenues par NHOA, embrassant les communautés et éduquant à la diversité et à l'inclusion.

Avec la People Strategy, ancrée dans les valeurs d'inclusion et de diversité, de bien-être physique et mental des collaborateurs, NHOA a donné corps à l'un des programmes de bien être en entreprise les plus avancés d'Europe, le NHOA Élite Program, qui constitue une partie intégrante de la politique de