NHOA : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats

Mise à jour commerciale et opérationnelle T1 2022

« Au premier trimestre 2022, nous avons multiplié nos ventes par 12x dans le stockage et par 2x dans l'e-mobility, portant le chiffre d'affaires consolidés de NHOA à 6x fois celui du T1 2021.

Le déploiement de l'infrastructure de recharge rapide pour véhicules électriques se poursuit, Atlante compte plus de 800 points de recharge en ligne et en construction, et un pipeline de près de 1000 sites, y compris en France où l'activité a commencé seulement en janvier 2022.

Le travail incroyable des équipes NHOA au cours des premiers mois de 2022, couplé au soutien sans pareil de TCC dans la gestion du scénario global de plus en plus complexe, nous permettent de prévoir un T2 encore plus exaltant et tracent clairement la voie vers les objectifs opérationnels pour 2022 » a commenté Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA.

Paris, 11 avril 2022 - NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) a le plaisir de publier la Mise à jour commerciale et opérationnelle T1 2022 non auditée contenant les indicateurs de performance au 31 mars 2022.

Notes sur la Mise à jour commerciale et opérationnelle T1 2022

(1) Les Liquidités et les lignes de crédit disponibles représentent les liquidités disponibles sur le compte bancaire de NHOA, y compris les dépôts en espèces, et les lignes de crédit approuvées et toujours disponibles à la date de référence. Une portion des liquidités est utilisée en tant que collatéral en espèces pour des garanties données sur des projets en cours d'exécution.

(2) Le Carnet de commandes représente le chiffre d'affaires estimés et autres revenus attribuables aux (i) bons de commandes reçus, aux contrats signés et aux projets sécurisés (qui représente 100 % du Carnet de commandes à présent), et (ii) contrats de Développement de Projets sécurisés par un CAE (contrat d'achat d'électricité) dont la valeur convenue est un prix au kWh d'électricité et une quantité de MW à installer (0% du Carnet de commandes à présent). Lorsque l'exécution d'un contrat ou d'un projet a commencé, le montant enregistré en Carnet de commandes est calculé comme (A) le prix de transaction des bons de commande, des contrats ou des projets concernés sous (i) et (ii) ci-dessus, moins (B) le montant des revenus enregistrés, à la date de référence, conformément à la norme IFRS 15 (représentant le montant du prix de transaction affecté aux obligations de performance exécutées à la date de référence).

(3) Contrats sécurisés désigne les projets attribués, pour lesquels la signature de l'ensemble complet des accords n'est pas encore achevée. Typiquement, lorsque NHOA reçoit un appel d'offres, il s'agit généralement d'un financement de projet, plusieurs étapes doivent être franchies (c'est-à-dire l'accord EPC, l'avis de procédure, l'autorisation de signature). Les « Contrats sécurisés » ne font plus partie du « Pipeline » mais ne font pas encore partie du « Carnet de commandes ». Ils ne le feront qu'une fois les conditions de documentation et les autorisations de projet définies. Les Contrats sécurisés, sont presque entièrement représentés par l'appel d'offres attribués à Guam à ENGIE, ancien actionnaire majoritaire de NHOA, NHOA agissant en tant que fournisseur exclusif de technologie. NHOA n'a toujours qu'une visibilité limitée sur l'avancement du développement du projet mené par ENGIE à Guam, qui représente désormais 100% des Contrats Sécurisés. En particulier, sur la façon dont le développement du projet pourrait être affecté (i) par les augmentations des prix des composants, à savoir les prix des modules solaires photovoltaïques, des structures et des câbles, qui pourraient affecter les hypothèses budgétaires initiales pour l'ensemble des projets solaires et de stockage, (ii) par la perturbation généralisée des chaînes d'approvisionnement mondiales, qui donne un motif raisonnable de douter du calendrier de développement initialement prévu par ENGIE pour ces projets. Quand bien même ENGIE s'était engagée à poursuivre le développement du projet à Guam, rien ne permet de garantir qu'elle ne décidera pas d'abandonner le projet.

(4) Les Prises de commandes sur 12 mois représentent la valeur cumulée des bons de commandes, des contrats signés et des projets attribués au cours des 12 mois précédant la date de clôture concernée.

(5) Projets en développement est un indicateur représentant l'équivalent de capacité (i) du Carnet de commandes, en termes de contrats d'approvisionnement clés en main ou EPC signés et donc sans compter les contrats de développement de projets associés à un contrat d'achat d'électricité (CAE), (voir Note (2)), et (ii) les Contrats sécurisés, représentés presque entièrement par l'appel d'offres attribué à Guam à Engie, l'ancien actionnaire majoritaire de NHOA, NHOA agissant en tant que fournisseur exclusif de technologie.

(6) Pipeline désigne l'estimation, à date, du montant des projets potentiels, appels d'offres et soumissions auxquels NHOA a décidé de participer ou de répondre. NHOA publiera tous les trimestres dans sa Mise à jour commerciale et opérationnelle le nombre de projets dans lesquels NHOA est officiellement présélectionnée.

(7) Les Ventes brutes y compris Inter-entreprises (Atlante) font référence au chiffre d'affaires enregistré par la Global Business Line e-Mobility en normes comptables italiennes, y compris les transactions commerciales inter-entreprises avec Atlante, qui ne figurent pas dans le chiffre d'affaires consolidé du groupe.

(8) Veuillez noter que le Carnet de commandes et les Prises de commandes ne sont pas calculés par NHOA au niveau de la Global Business Line e-Mobility, étant donné la forte corrélation entre les ventes de dispositifs de recharge (Point de Charge - « PoC ») et les ventes de véhicules électriques (« EV »), qui sont calculées via les indicateurs de performance du taux de conversion. Veuillez noter aussi que les « Ventes » font référence aux revenus générés par la Global Business Line e-Mobility de NHOA à la fois par NHOA de janvier 2021 à avril 2021 et par Free2move eSolutions à partir de mai 2021, lorsque la joint-venture est devenue opérationnelle.

(9) Le Taux de Conversion PoC du T1 2022 a été impacté par la disponibilité des composants électroniques principaux de la eProWallbox suite.

(10) Le nombre de PoC total fait référence au nombre de PoC vendus au cours de la période par Free2move eSolutions. Veuillez noter que Free2move eSolutions a lancé au troisième trimestre un pilote d'abonnement avec les tests au quatrième trimestre. Compte tenu des conditions actuelles du marché du secteur de l'énergie et de la volatilité du prix de l'énergie, la commercialisation a été différé au T2 2022.

(11) Ventes Non Applicable pour cette Mise à jour commerciale et opérationnelle, car aucun chiffre d'affaires significatif n'est attendu pendant la phase de lancement d'Atlante (c'est-à-dire tout au long de 2022).

(12) Taux d'utilisation est calculé, sur la période de référence, comme le temps d'utilisation agrégés de tous PoC divisé par le temps agrégé de disponibilité du mêmes PoC, exprimé en pourcentage. Le Taux d'utilisation est Non Applicable pour cette Mise à jour commerciale et opérationnelle, et les premières données de Taux d'utilisationseront divulguées lorsqu'un seuil de matérialité de n.10 sites différents sera atteint.

(13) Pendant le premier trimestre 2022 Atlante a eu des retards de livraison de certains dispositifs qui a donné lieu à l'ouverture retardé de certains sites. Au 31 mars 2022, il y avait 8 sites en ligne : le Vehicle-to-Grid e-Mobility Hub de NHOA et Free2move eSolutions situé dans la plateforme logistique de Stellantis à Turin, les 6 stations au Piémont et 1 site en Latium. Les autres 25 sites - situés au Ligurie, Lombardie, Piémont, Frioul-Vénétie Julienne, Vénétie et Toscane - sont définit en construction dès que l'on envoie la requête de connexion officielle au distributeur concerné.

(14) Veuillez noter que, les données en MWh représentent l'équivalent de stockage basé sur les véhicules électriques, c'est-à-dire la capacité maximale des batteries des services Vehicle-to-Grid qui peuvent être fournis par le réseau Atlante à la date de référence pertinente. Ces données excluent la partie du stockage stationnaire couplée à la technologie de recharge rapide dans n'importe quelle station de recharge Atlante ou Hub e-Mobility, car leurs capacités respectives sont déjà incluses dans la capacité en ligne ou en cours de développement de NHOA Energy.

(15) Pipeline de nouveaux sites en cours d'évaluation comprend le nombre total de sites, à la date de référence pertinente, qui sont activement recherchés après une activité de prospection et après une première sélection interne de faisabilité de haut niveau. À ce stade, la documentation contractuelle complète reste à finaliser et à signer, tous les permis requis n'ont pas encore été attribués et la construction n'a pas commencé.

(16) dont en développement, en étant une sous-catégorie du « Pipeline de nouveaux sites en cours d'évaluation » comprend les sites pour lesquels une activité de faisabilité plus détaillée commence, y compris des discussions détaillées avec les propriétaires de sites et un échange de documentation. Pour les sites inclus dans la sous-catégorie « en développement », il y a un raisonnable degré de confiance qu'ils pourront être convertis en stations de recharge rapide dans les six prochains mois (soumis à interconnexion et délais de livraison des dispositifs).

La Mise à jour commerciale et opérationnelle T1 2022 fera l'objet de la conférence téléphonique des investisseurs prévue pour le 13 avril 2022 à 9:00 heures CEST. Les détails de connexion et la présentation seront disponibles sur le site internet de la Société nhoa.energy

NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d'énergie et la mobilité électrique, actif dans la réalisation de la plus grande infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide de l'Europe du Sud, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l'avenir d'une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy

CONTACTS

Press Office: Claudia Caracausi et Davide Bruzzese, Image Building, +39 02 89011300, nhoa@imagebuilding.it Corporate and Institutional Communication: Cristina Cremonesi, +39 345 570 8686, ir@nhoa.energy

Déclarations prospectives

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas un engagement quant à la performance future de NHOA. Bien que NHOA considère que de telles déclarations sont fondées sur des attentes et hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature sujettes à des risques et des incertitudes qui pourraient entrainer une différence entre les performances réelles et celles décrites ou suggérées dans ces déclarations. Cesrisques et incertitudes incluent, sans limitation, ceux décrits ou identifiés dans les documents publics déposés par NHOA auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés dans la section « Facteurs de risque » du Document d'Enregistrement Universel 2021 de NHOA déposé auprès de l'AMF le 6 Avril 2022 (sous le numéro D. 22-0251). Les investisseurs et les actionnaires de NHOA doivent noter que si tout ou partie de ces risques se matérialisent, ils pourraient avoir un impact défavorable significatif sur NHOA.

Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi d'une terminologie prospective, comprenant des verbes ou des termes tels que « anticipe », « croit », « estime », « prévoit », « a pour but », « peut », « projette », « développement », « en cours de discussion » ou « client potentiel », « devrait » ou « va », « projets », « carnet de commande », « pipeline » ou « plans » ou, pour chacun de ces termes, leurs contraires ou autres variantes ou terminologies équivalentes, ou par des discussions de stratégie, de plans, d'objectifs, de buts, d'événements ou d'intentions futures. Ces déclarations incluent tous les points qui ne sont pas des faits historiques et qui sont à des différents degrés, incertains, comme les déclarations sur les impacts de la pandémie de Covid19 sur les opérations commerciales, les résultats financiers et la situation financière de NHOA et sur l'économie mondiale. Elles apparaissent tout au long de ce communiqué et comprennent, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les intentions, croyances ou prévisions actuelles de NHOA, concernant, entre autres, les résultats de NHOA en matière de développement commercial, de transactions, de situation financière, de perspectives, de stratégies financières, de prévisions pour la conception et le développement du produit, des applications et autorisations réglementaires, de modalités de remboursement, de couts de vente et de pénétration du marché. Les facteurs importants susceptibles d'affecter les performances et de faire varier sensiblement les résultats des attentes de la direction ou d'affecter la capacité de NHOA à atteindre ses objectifs stratégiques, incluent les incertitudes liées à l'impact de la Covid-19 sur les activités, les opérations et les employés de NHOA. De surcroît, même si les résultats des transactions, la situation financière et la croissance de NHOA, le développement des marchés et de l'industrie dans lesquels NHOA exerce son activité, coïncident avec les déclarations de ce communiqué, ces résultats ou ces développements ne peuvent pas être représentatifs des résultats ou des développements des prochaines périodes. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. NHOA n'a pas l'obligation et ne s'engage pas mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives.