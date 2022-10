NHOA : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats

Paris, 13 octobre 2022 - NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) a le plaisir de publier la Mise à jour commerciale et opérationnelle T3 2022 non auditée contenant les indicateurs de performance au 30 septembre 2022.

en développement », il y a un raisonnable degré de confiance qu'ils pourront être convertis en stations de recharge rapide dans les six prochains mois (soumis à interconnexion et délais de livraison des dispositifs).

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Notes supplémentaires

Veuillez noter que les indicateurs « Contrats sécurisés » et « Abonnements/Total PoC » ne sont plus inclus en tant qu'indicateur de performance dans la Mise à jour commerciale et opérationnelle trimestrielle.

Comme annoncé le 14 juillet 2022, NHOA a été informé qu'ENGIE a notifié la Guam Power Authority du fait que les prix de 2019 ne sont plus viables dans les conditions actuelles du marché. Pour cette raison, considérant que les contrats sécurisés étaient presque entièrement représentés par l'appel d'offres attribué à Guam à ENGIE, ancien actionnaire majoritaire de NHOA, les contrats sécurisés ne sont plus inclus en tant qu'indicateur de performance.

Compte tenu des conditions actuelles du marché du secteur de l'énergie et de la volatilité des prix de l'énergie, la commercialisation des abonnements a été suspendue et, pour cette raison, l'indicateur Abonnements/Total PoC n'est plus inclus en tant qu'indicateur de performance dans la Mise à jour commercial et opérationnelle trimestrielle.

* * *

La Mise à jour commerciale et opérationnelle T3 2022 fera l'objet de la conférence téléphonique des investisseurs prévue pour le 14 octobre 2022 à 9:00 heures CEST. Les détails de connexion et la présentation seront disponibles sur le site internet de la Société nhoa.energy

* * *

NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d'énergie, la mobilité électrique et l'infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l'avenir d'une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy

suivez-nous sur LinkedIn suivez-nous sur Instagram

CONTACTS

Press Office: Claudia Caracausi et Davide Bruzzese, Image Building, +39 02 89011300, nhoa@imagebuilding.it

Financial Communication and Institutional Relations: Chiara Cerri, +39 337 1484534, ir@nhoa.energy

Déclarations prospectives

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas un engagement quant à la performance future de NHOA. Bien que NHOA considère que de telles déclarations sont fondées sur des attentes et hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature sujettes à des risques et des incertitudes qui pourraient entrainer une différence entre les performances réelles et celles décrites ou suggérées dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, sans limitation, ceux décrits ou identifiés dans les documents publics déposés par NHOA auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés dans la section « Facteurs de risque » du Document d'Enregistrement Universel 2021 de NHOA déposé auprès de l'AMF le 6 Avril 2022 (sous le numéro D. 22-0251). Les investisseurs et les actionnaires de NHOA doivent noter que si tout ou partie de ces risques se matérialisent, ils pourraient avoir un impact défavorable significatif sur NHOA.

Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi d'une terminologie prospective, comprenant des verbes ou des termes tels que « anticipe », « croit », « estime », « prévoit », « a pour but », « peut », « projette », « développement », « en cours de discussion » ou « client potentiel », « devrait » ou « va », « projets », « carnet de commande », « pipeline » ou « plans » ou, pour chacun de ces termes, leurs contraires ou autres variantes ou terminologies équivalentes, ou par des discussions de