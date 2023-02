NHOA : Informations privilégiées / Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Clôture de l'acquisition de KLC au Portugal pour Atlante

Milan - Lisbonne, 9 février 2023 - Atlante, la société du Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) dédiée à l'infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, annonce aujourd'hui la clôture de l'acquisition au Portugal d'une participation majoritaire dans Kilometer Low Cost S.A. (« KLC »). Cette annonce de clôture fait suite à la signature des documents d'acquisition qui a été annoncée le 16 décembre 2022.

Comme KLC possède et gère l'un des plus grands réseaux de stations de recharge pour véhicules électriques au Portugal, en particulier pour la recharge rapide, cette acquisition permettra à Atlante de se positionner en tant qu'acteur majeur dans la péninsule ibérique et rapprochera la société de son ambition de devenir la plus grande infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide de l'Europe du Sud.

La clôture de la transaction a eu lieu en pleine conformité avec les approbations habituelles et les autorisations réglementaires, y compris le consentement au changement de contrôle par les principales parties prenantes et l'autorisation des autorités compétentes en matière de concurrence.

La transaction porte sur l'acquisition par Atlante de 60% des actions de KLC représentant une contrepartie en capital pour les vendeurs d'environ 4,5 millions d'euros, tout en accordant à Atlante une option d'acquisition et aux actionnaires vendeurs une option symétrique de vente à Atlante, des 40% restants d'ici 2024 en contrepartie d'une partie du capital allant de 1,7 million d'euros à 6,7 millions d'euros, en fonction de la réalisation d'objectifs spécifiques en 2023.

NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d'énergie, la mobilité électrique et l'infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l'avenir d'une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy

Atlante

Atlante est une société du Groupe NHOA (NHOA.PA), précédemment Engie EPS, acteur mondial dans le stockage d'énergie et la mobilité électrique, qui développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l'avenir d'une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Atlante développe le plus grand réseau de recharge rapide et ultra-rapide de l'Europe du Sud, 100% intégré au réseau (vehicle-grid-integrated, VGI), activé par les énergies renouvelables et le stockage d'énergie.

Atlante a pour objectif d'installer en Italie, France, Espagne et Portugal 5.000 points de recharge rapides et ultra- rapides d'ici 2025 et plus de 35.000 d'ici 2030.

Atlante nait de la collaboration du Groupe NHOA, qui développe et investit dans le réseau en tant que propriétaire et opérateur, avec Free2move eSolutions, fournisseur de la technologie de recharge, et Groupe automobile Stellantis. Le réseau de recharge Atlante sera ouvert à tous, avec un accès privilégié pour les clients Stellantis.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.atlante.energy

