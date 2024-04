« Après avoir clôturé l'année 2023 avec un Chiffre d'affaires de plus de 270 millions d’euros et atteint l'objectif d'EBITDA, le premier trimestre 2024 a débuté avec une croissance à deux chiffres dans toutes les business unit et un chiffre d'affaires en hausse de +57% par rapport à l’année précédente, atteignant 58 millions d’euros au niveau du Groupe. NHOA Energy, après les récentes mises en service en Asie, compte 975MWh en ligne et plus de 1GWh de capacité de stockage d'énergie en construction, avec un chiffre d'affaires s'élevant à 40 millions d’euros, soit une croissance de +19% par rapport au T1 2023. Free2move eSolutions poursuit son chemin en Europe et aux Etats-Unis et, après les 65 millions d'euros de ventes en 2023, a clôturé le premier trimestre avec une croissance multipliée par 6 par rapport à l’année précédente, atteignant plus de 17 millions d'euros de revenus. Atlante a dépassé les 4 100 points de charge opérationnels et en construction, dont plus de 2 000 sont déjà au service des conducteurs de véhicules électriques au quotidien, doublant ainsi le réseau opérationnel en 12 mois », a commenté Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA.

Le Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) a le plaisir de publier la Mise à jour commerciale et opérationnelle T1 2024 non auditée contenant les indicateurs de performance au 31 mars 2024.

2023 2024 MISE À JOUR COMMERCIALE ET OPÉRATIONNELLE T1 2024 Notes Données en T1 2023 FY 2023 T1 2024 T1

3 mois Var% vs

T1 2023 Var% vs

31 dec 2023 NHOA Group Ventes [1] €m 37,1 273,3 58,2 58,2 +57% Trésorerie et dépôts €m 238,8 199,1 dont Delta Fonds de roulement net (1) €m 11,4 Trésorerie collatéralisée €m 44,7 44,8 Endettement €m (149,1) (133,1) Trésorerie nette (2) €m 134,4 110,9 Liquidité et lignes de crédit disponibles (3) €m 107,7 397,1 334,1[2] -16% dont liquidités et lignes de crédit disponibles pour tirage 251,7 212,5 dont garanties lignes de crédit dédiées 145,4 121,7 Subventions et financements de l’UE à recevoir (4) €m 80,9 98,1 Obligations et garanties en cours (5) €m 152,2 181,1[3] * Chiffres consolidés au niveau du Groupe PAR BUSINESS UNIT Notes Données en T1 2023 FY 2023 T1 2024 T1

3 mois Var% vs

T1 2023 Var% vs

31 dec 2023 NHOA ENERGY Ventes[1] €m 33,4 204,9 39,8 39,8 +19% Carnet de commandes (6) €m 252 205 189 -8% Prises de commandes sur 12 mois (7) €m 227 131 147 +13% Capacité en ligne[4] MWh 126 846 975 +15% Projets en construction (8) MWh 1.384 1.073 1.058 -1% Pipeline (9) €m 1.234 1.110 1.596 +44% Projets dans lesquels NHOA est présélectionnée # 5 4 6 Notes Données en T1 2023 FY 2023 T1 2024 T1

3 mois Var% vs

T1 2023 Var% vs

31 dec 2023 eSolutions Ventes[1] €m 2,5 64,7 17,3 17,3 +583% Capacité de production # PoC 2.750/semaine 2.750/semaine 2.750/semaine Notes Données en T1 2023 FY 2023 T1 2024 T1

3 mois Var% vs

T1 2023 Var% vs

31 dec 2023 Atlante Ventes[1] (10) €m 1,2 3,7 1,1 1,1 -8% Taux d'utilisation[5] (11) % N/A 2,2% 2,0% 2,0% Taux d'occupation (12) 21,5% 26,3% 26,3% Sites opérationnels et en construction [6] (13) # 846 1.147 1.213 66 +43% +6% PoC opérationnels et en construction [6] (14)(15) # 2.628 3.651 4.111 460 +56% +13% - Italie % 43% 42% 48% - France % 25% 22% 19% - Espagne % 6% 10% 9% - Portugal % 25% 26% 24% dont PoC opérationnels[6] # 1.037 1.830 2.067 +13% dont PoC déjà installés et en attente de raccordement au réseau[6] # 390 264 377 +43% dont PoC sécurisés et construction[6] # 1.201 1.557 1.667 7% Sites en cours d'évaluation (16) # 3.005 2.891 2.810 -6% -3% Sites en développement (17) # 1.071 1.517 1.455 +36% -4% [1] Les Ventes font référence au chiffre d'affaires et autres revenus. Les Ventes T1 2024 font référence au Chiffre d'affaires et autres revenus non audité au 31 mars 2024. [2] 129.3 millions d'euros sont représentés par des lignes de crédit qui bénéficient du soutien de l'actionnaire principal, Taiwan Cement Corporation. [3] 122,1 millions d'euros sont représentés par des lignes de crédit qui bénéficient du soutien de l'actionnaire principal, Taiwan Cement Corporation. [4] À partir du T2 2023, l'indicateur de la capacité en ligne est exprimé en MWh et non en MW. [5] Le taux d'utilisation T1 2024 au 31 mars est calculé en pondérant les périodes passées et les taux d'utilisation trimestriels. [6] Comprend les PoC CA provenant principalement du réseau acquis de KLC et Ressolar.

Notes sur la Mise à jour commerciale et opérationnelle T1 2024

(1) Delta Fonds de roulement net est un indicateur qui a été ajouté au T4 2023 et est calculé à chaque trimestre comme (A) le delta des passifs commerciaux à court terme sur la période de trois mois moins (B) le delta des actifs commerciaux à court terme sur la période de trois mois.

(2) Trésorerie nette est un indicateur qui a été introduit au T3 2023 et représente la somme (i) des soldes des comptes bancaires et des investissements de trésorerie facilement disponibles du Groupe NHOA (Trésorerie et Dépôts), (ii) du montant des liquidités déposées auprès des banques à titre de collatéral (et donc exclues du (i)) pour les garanties émises dans le cadre des projets du Groupe NHOA (Trésorerie collatéralisée) après déduction (iii) des montants tirés sur les facilités de crédit et des autres dettes financières, majorée des intérêts courus.

(3) Liquidité et de lignes de crédit disponibles est un indicateur qui a été modifié au T3 2023 et représente les soldes des comptes bancaires et les investissements de trésorerie facilement disponibles du Groupe NHOA (Trésorerie et Dépôts) plus les montant disponibles à la date de référence concernée dans le cadre des lignes de crédit approuvées et des garanties bancaires qui peuvent être émises.

(4) Subventions de l’UE et financements à recevoir est un indicateur qui a été introduit au T3 2023 et représente le montant total des subventions et financements approuvés et disponibles à des dates futures convenues.

(5) Obligations et garanties en cours est un indicateur qui a été introduit au T3 2023 et représente le montant des garanties bancaires (c'est-à-dire les garanties de paiement anticipé, les garanties de bonne exécution, les garanties de bonne fin et autres garanties) émises à titre de garantie financière pour l’accomplissement des obligations du Groupe NHOA conformément aux termes du projet convenu et des contrats commerciaux.

(6) Carnet de commandes représente le chiffre d’affaires estimé et autres revenus attribuables aux (i) bons de commandes reçus, aux contrats signés et aux projets sécurisés (qui représente 100 % du Carnet de commandes à présent), et (ii) contrats de Développement de Projets sécurisés par un contrat d'achat d’électricité (CAE) dont la valeur convenue est un prix au kWh d’électricité et une quantité de MW à installer (0 % du Carnet de commandes à présent). Lorsque l’exécution d'un contrat ou d’un projet a commencé, le montant enregistré en Carnet de commandes est calculé comme (A) le prix de transaction des bons de commande, des contrats ou des projets concernés sous (i) et (ii) ci-dessus, moins (B) le montant des revenus enregistrés, à la date de référence, conformément à la norme IFRS 15 (représentant le montant du prix de transaction affecté aux obligations de performance exécutées à la date de référence).

(7) Prises de commandes sur 12 mois représente la valeur cumulée des bons de commandes, des contrats signés et des projets attribués au cours des 12 mois précédant la date de clôture concernée.

(8) Projets en construction est un indicateur représentant l'équivalent en capacité du Carnet de commandes, en termes de contrats d'approvisionnement clés en main ou de contrats EPC signés et excluant donc les contrats de développement de projets associés à un contrat d'achat d'électricité (CAE), (voir Note (6)).

(9) Pipeline désigne l’estimation, à date, du montant des projets potentiels, appels d’offres et soumissions auxquels NHOA Energy a décidé de participer ou de répondre.

(10) Ventes incluent les données provenant de l’acquisition récente de la business unit e-mobility de Ressolar S.r.l (« Ressolar ») et l’acquisition récente d’une participation majoritaire dans Kilometer Low Cost S.A. (« KLC »).

(11) Taux d'utilisation est un indicateur publié pour la première fois au T2 2023, qui ne s'applique qu'à l'Italie, la France et l'Espagne et est d’abord calculé au niveau de la station comme le rapport entre (a) les kWh vendus et (b) la puissance maximale disponible (c'est-à-dire la connexion au réseau disponible) multipliée par 18 heures (étant ééle temps de charge maximum quotidien supposé) par le nombre de jours au cours de la période concernée. Les ratios sont ensuite agrégés, pondérés par la puissance disponible des stations. Il convient de noter que les données relatives à l'utilisation des stations ne sont incluses dans le calcul qu'après une période de mise en place progressive de six mois et pour les sites disposant d'au moins une borne de recharge rapide à courant continu.

(12) L’indicateur Taux d’occupation ne s'applique qu'au Portugal où, en raison des différentes réglementations du marché local, Atlante, en tant qu'opérateur de points de charge (CPO), est rémunéré pour l'utilisation de son infrastructure « à la minute ». Le taux d'occupation est donc calculé sur une base de 24 heures, au niveau du chargeur, en considérant 1 PoC par EVSE comme le rapport entre (a) les minutes de sessions de charge vendues et (b) le nombre total de minutes dans la période concernée. Les ratios sont ensuite agrégés, pondérés par la puissance disponible des stations. Il convient de noter que les données d'occupation des stations ne sont incluses dans le calcul qu'après une période d'intégration de six mois.

(13) Sites opérationnels et en construction, comprend, à la date de référence, le nombre de sites déjà opérationnels, déjà installés mais en attente de raccordement au réseau, sécurisés et en construction. Il convient de noter que cet indicateur de performance comprend des points de charge en courant alternatif, provenant principalement des réseaux acquis de KLC et Ressolar.

(14) PoC opérationnels et en construction, comprend les points de charge déjà opérationnels à la date de référence, déjà installés mais en attente de raccordement au réseau, sécurisés et en cours de construction. Veuillez noter que cet indicateur de performance comprend des points de charge en courant alternatif, provenant principalement des réseaux acquis de KLC et Ressolar.

(15) Pour l’indicateur de performance « PoC opérationnels et en construction » la répartition géographique et par phase de construction est fournie, y compris les PoC en courant alternatif, provenant principalement des réseaux acquis de KLC et Ressolar.

(16) Sites en cours d’évaluation comprend le nombre total de sites, à la date de référence, qui sont activement recherchés après une activité de prospection et après un premier examen interne de faisabilité de haut niveau. À ce stade, la documentation contractuelle complète reste à finaliser et à signer, tous les permis requis n’ont pas encore été attribués et la construction n'a pas commencé.

(17) Sites en développement, comprend les sites pour lesquels une activité de faisabilité plus détaillée commence, y compris des discussions détaillées avec les propriétaires de sites et un échange de documentation. Pour les sites inclus dans la l’indicateur de performance « en cours de développement », il y a un degré raisonnable de confiance qu'ils pourront être convertis en stations de charge dans les six prochains mois (sous réserve de l’interconnexion et des délais de livraison des dispositifs).

* * *

La Mise à jour Commerciale et Opérationnelle T1 2024 fera l’objet d’une conférence téléphonique avec les investisseurs prévue le 24 avril à 9h00 CEST. Les détails de connexion et la présentation seront disponibles sur le site internet de la Société nhoagroup.com

* * *

Groupe NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie, la mobilité électrique les réseaux de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), le Groupe NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

Le Groupe NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, au Royaume Unit, Etats-Unis, Taiwan et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoagroup.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas un engagement quant à la performance future de NHOA. Bien que NHOA considère que de telles déclarations sont fondées sur des attentes et hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature sujettes à des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les performances réelles et celles décrites ou suggérées dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, sans limitation, ceux décrits ou identifiés dans les documents publics déposés par NHOA auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés dans la section « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2023 de NHOA, déposé auprès de l’AMF le 12 avril 2024 (D.24-0279). Les investisseurs et les actionnaires de NHOA doivent noter que si tout ou partie de ces risques se matérialisent, ils pourraient avoir un impact défavorable significatif sur NHOA.

Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’emploi d’une terminologie prospective, comprenant des verbes ou des termes tels que « anticipe », « croit », « estime », « prévoit », « a pour but », « peut », « projette », « développement », « en cours de discussion » ou « client potentiel », « devrait » ou « va », « projets », « carnet de commande », « pipeline » ou, pour chacun de ces termes, leurs contraires ou autres variantes ou terminologies équivalentes, ou par des discussions de stratégie, de plans, d’objectifs, de buts, d’événements ou d’intentions futures. Ces déclarations prospectives incluent tous les points qui ne sont pas des faits historiques et qui sont à des différents degrés, incertains, comme les déclarations sur les impacts de la guerre en Ukraine et de la situation économique actuelle sur les opérations commerciales, les résultats financiers et la situation financière de NHOA et sur l’économie mondiale. Elles apparaissent tout au long de ce communiqué et comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les intentions, croyances ou prévisions actuelles de NHOA, concernant, entre autres, les résultats de NHOA en matière de développement commercial, de transactions, de situation financière, de perspectives, de stratégies financières, de prévisions pour la conception et le développement du produit, des applications et autorisations réglementaires, de modalités de remboursement, de coûts de vente et de pénétration du marché. Les facteurs importants susceptibles d’affecter les performances et de faire varier sensiblement les résultats des attentes de la direction ou d’affecter la capacité de NHOA à atteindre ses objectifs stratégiques, incluent les incertitudes liées à l’impact de la guerre en Ukraine et la situation économique actuelle sur les activités, les opérations et les salariés de NHOA. De surcroît, même si les résultats des transactions, la situation financière et la croissance de NHOA, le développement des marchés et de l’industrie dans lesquels NHOA exerce son activité, coïncident avec les déclarations de ce communiqué, ces résultats ou ces développements ne peuvent pas être représentatifs des résultats ou des développements des prochaines périodes. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce communiqué. NHOA n’a pas l’obligation et ne s’engage pas mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives.

