NHOA : Mixed General Meeting to be held on 23 June 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Assemblée Générale mixte du 23 juin 2022

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires

Paris et Milan, 2 juin 2022 - NHOA S.A. (« NHOA » ou la « Société »), acteur mondial dans le stockage d'énergie et la mobilité électrique, actif dans la réalisation de la plus grande infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide de l'Europe du Sud, dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (NHOA.PA), informe ses actionnaires des modalités d'organisation de son assemblée générale mixte (l' « Assemblée Générale »).

L'Assemblée Générale se tiendra en présence physique des actionnaires et de toutes les personnes autorisées à y assister, le jeudi 23 juin 2022, à 10h30, au 25, rue de Marignan, 75008 Paris.

Tous les actionnaires ont le droit de participer à l'Assemblée.

Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote à distance :

en votant par correspondance via un formulaire de vote disponible sur le site internet de la Société nhoa.energy rubriques Investors / Annual General Meeting

rubriques / en donnant procuration à une personne de leur choix ou à la Société.

L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » le 11 mai 2022, bulletin numéro 56. Il contient l'ordre du jour, les projets de résolutions, les conditions et modalités de participation et de vote à l'Assemblée. L'avis de réunion ainsi que le rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions et les informations légales peuvent être consultés sur le site internet de la Société nhoa.energy rubriques Investors / Annual General Meeting, conformément aux exigences légales et réglementaires applicables.

Conformément à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, les documents d'information préparatoires

cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables à compter du 1 juin 2022 sur le site internet de la Société nhoa.energy rubriques Investors / Annual General Meeting .

Le Document d'Enregistrement Universel 2021 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 6 avril 2022 sous le numéro d'enregistrement n° D.22-0251. Il est tenu à disposition du public dans le respect des dispositions légales et réglementaires et peut être consulté sur le site internet de la Société nhoa.energy rubriques Investors / Regulatory Information.

Le Document d'Enregistrement Universel 2021 comprend notamment le rapport sur le gouvernement d'entreprise, le rapport de gestion, les états financiers de la Société, les comptes consolidés du groupe NHOA, les rapports des Commissaires aux comptes et leurs honoraires ainsi que le rapport financier annuel.

* * *

NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d'énergie et la mobilité électrique, actif dans la réalisation de la plus grande infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide de l'Europe du Sud, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l'avenir d'une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

NHOA, avec ses bureaux en France, Espagne, aux Etats-Unis et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy

suivez-nous sur LinkedIn suivez-nous sur Instagram

CONTACTS

Press Office: Claudia Caracausi et Davide Bruzzese, Image Building, +39 02 89011300, nhoa@imagebuilding.it

Corporate and Institutional Communication: Cristina Cremonesi, +39 345 570 8686, ir@nhoa.energy