NHOA S.A., acteur mondial du stockage d'énergie, de l'e-mobilité et des réseaux de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l'avenir d'une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète. Coté à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA S.A. fait partie des indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. NHOA S.A., avec des bureaux en France, en Espagne, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, à Taiwan et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions de recherche, de développement et de production de ses technologies.