NHOA : contrat pour des stations de recharge à Milan

NHOA annonce que son unité Atlante, en partenariat avec Free To X, filiale d'Autostrade per l'Italia, construira des stations de recharge rapide et ultra-rapide 100% alimentées par des sources renouvelables dans les aéroports de Milan Malpensa et Linate.



Free To X a en effet remporté l'appel d'offres pour la réalisation de stations de recharge pour voitures électriques et hybrides rechargeables, projet dont Atlante sera partenaire pour la construction des stations et pour la gestion des services d'energy management.



Le projet attribué comprend la construction de quatre stations de recharge, chacune équipées de plusieurs points de recharge. Accessibles également aux personnes à mobilité réduite, elles seront à disposition des clients de l'aéroport et du public 24/7.



