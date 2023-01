NHOA : démarrage du projet Blyth Battery en Australie

NHOA annonce la signature par NHOA Energy, en consortium avec Elecnor, d'un contrat EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) pour fournir le système de stockage Blyth Battery de 200MW/400MWh en Australie-Méridionale avec Neoen.



Le système sera principalement déployé pour renforcer la production du parc éolien Goyder South Stage 1 de Neoen et fournir 70MW d'énergie renouvelable stable à la compagnie minière BHP, en particulier à sa mine d'Olympic Dam.



NHOA Energy sera le spécialiste du stockage d'énergie au sein du consortium, tandis qu'Elecnor sera en charge de la réalisation des équipements auxiliaires électriques et mécaniques. Le projet devrait être opérationnel en 2025.



