NHOA : le dernier point commercial bien accueilli en Bourse

Le spécialiste de la mobilité électrique NHOA s'inscrit en nette hausse lundi à la Bourse de Paris suite à son dernier point d'activité commercial, bien accueilli par le marché.L'ex-Engie EPS - spécialisée dans le stockage d'énergie et les infrastructures de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques - indique avoir remporté, sur le seul mois de décembre, des contrats représentant plus de 620 MWh de capacités en Amérique du Nord, en Australie et en Asie.Dans son communiqué, la société souligne que cette performance dépasse largement les attentes qu'elle avait dévoilées dans son dernier point commercial, qui datait du début du mois de décembre.Si l'entreprise maintient son objectif d'un chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2022 légèrement supérieur à 160 millions d'euros, son carnet de commandes devrait, lui, se situer entre 280 et 290 millions d'euros à la fin de l'année en raison des contrats récemment remportés.NHOA précise qu'environ 1.400MWh sont actuellement en exécution, avec six projets en phase de mise en service ou de pré-mise en service.Le groupe prévoit de dévoiler davantage de détails sur les projets nouvellement remportés lors de sa conférence d'investisseurs prévue le 31 janvier.En attendant, son titre progressait de 4% lundi en milieu de journée à la Bourse de Paris.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.