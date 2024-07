NHOA : projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF

Le 08 juillet 2024 à 14:28 Partager

Crédit Agricole CIB, agissant pour le compte de Taiwan Cement Europe Holdings BV, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions NHOA, projet qui avait été annoncé le 13 juin.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 1,10 euro, la totalité des 30.639.274 actions existantes non détenues par TCC Group Holdings Co Ltd, soit 11,13% du capital, ainsi que jusqu'à 184.414 actions gratuites susceptibles d'être émises.



Il a l'intention de demander, à l'issue de la clôture de l'OPAS, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions NHOA non présentées à l'offre, au prix de 1,10 euro par action.



L'ouverture de l'offre est aussi conditionnée à l'obtention de l'autorisation du gouvernement italien au titre du contrôle des investissements étrangers en Italie. Une demande d'autorisation a été déposée en ce sens le 26 juin.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.