NHOA S.A. (EURONEXT PARIS : NHOA.PA) (« NHOA » ou la « Société ») annonce la révision à la baisse de ses objectifs consolidés de chiffre d'affaires et d'EBITDA pour 2025 ainsi que ses perspectives pour 2030, tels qu'ils figuraient dans son Document d'Enregistrement Universel 2023 (chapitre 11) et tels qu’annoncés lors du Capital Markets Day du 26 juillet 2023. Ceci fait suite à son communiqué de presse du 26 juin 2024 dans lequel la Société annonçait que ces prévisions étaient en cours de revue.

Le tableau ci-dessous résume les principaux objectifs financiers à court terme et les perspectives à long terme du groupe NHOA, sur une base consolidée et, pour les revenus, pour chaque business unit, à savoir la BU stockage d'énergie (« NHOA Energy »), la coentreprise eMobility avec Stellantis Free2Move eSolutions (« Free2Move ») et le réseau de recharge rapide et ultra-rapide d'Atlante.

Chiffre d’affaires EBITDA 2025 Objectif de chiffre d'affaires consolidé de plus de 500 millions d'euros, qui serait réparti comme suit : NHOA Energy : 60 %

Free2Move : 40 %

Atlante aura une contribution marginale à l'objectif de chiffre d'affaires consolidé Objectif de marge d'EBITDA consolidée de 3 % 2026 Objectif de chiffre d'affaires consolidé de plus de 650 millions d'euros, qui serait généré comme suit : NHOA Energy : 60 %

Free2Move : 35 %

Atlante : 5 % Objectif de marge d'EBITDA consolidée de 7 % 2030 Perspective de chiffre d'affaires consolidé de plus de 1 500 millions d'euros, qui serait généré comme suit : NHOA Energy : 60 %

Free2Move : 35 %

Atlante : 5 % Perspective de marge d'EBITDA consolidée de 12 %

Comme indiqué dans le communiqué de presse de NHOA du 26 juin 2024, cette révision à la baisse des prévisions de la Société découle de récents développements défavorables tant sur le marché des véhicules électriques (« VE ») que sur celui du stockage d'énergie, qui ont remis en cause les hypothèses sous-jacentes (« Hypothèses 2023 ») aux prévisions publiées lors du Capital Markets Day 2023 et reflétées dans le Document d'Enregistrement Universel 2023 (« Prévision 2023 »). Plus précisément :

Sur le marché de la mobilité électrique, la croissance des ventes de véhicules électriques a considérablement ralenti par rapport aux prévisions retenues lors du Capital Markets Day 2023.



En Italie, par exemple, où Atlante possède 48 % de ses points de charge, les Prévisions 2023 supposaient 827 000 VE dans le pays à la fin du premier semestre 2024, alors qu'aujourd'hui nous en sommes à 243 000, soit 71 % de VE en moins que prévu, avec l'impact conséquent sur les taux d'utilisation et la génération de revenus pour le réseau Atlante. La situation est similaire en Espagne (-63 %), moins négative en France (-22 %) et plus rassurante au Portugal, où le parc de VE est globalement conforme aux Hypothèses 2023, mais où Atlante n'a que 24 % de son infrastructure.



Le EV Market Outlook de Bloomberg, publié le 12 juin 2024, relève une tendance négative, et inattendue, en Italie (-24 % de ventes de VE d'une année sur l'autre au premier trimestre 2024) et prévoit 450 000 VE dans le pays d'ici 2025 et 833 000 en 2027, ce qui signifie un retard de trois ans et demi par rapport aux Hypothèses 2023.



En effet, plusieurs constructeurs automobiles, dont Tesla, Mercedes-Benz, General Motors et Ford, ont réduit leurs objectifs à court terme pour les véhicules électriques. Les récentes augmentations des droits de douane sur les VE chinois s'ajoutent à ces tendances. Cela est couplé à une incertitude croissante quant au soutien politique aux VE, comparé à l'année précédente. Ceci est par exemple illustré par la réduction des incitations pour les VE dans certains pays et le report de l'abandon progressif des ventes de moteurs à combustion interne, le tout dans une période d'élections importantes dont le résultat pourrait réduire la pression sur le secteur pour se décarboniser, comme par exemple les élections européennes et celles aux États-Unis.



Bien que les perspectives pour Free2Move restent conformes aux Prévisions 2023, l'impact sur Atlante est très significatif. Le taux d'utilisation inférieur aux attentes de 2,0 % au premier trimestre 2024 (contre 2,2 % pour l'ensemble de 2023) est le signe avant-coureur des conséquences de cet état de fait. L'une des clés du développement initialement prévu par Atlante était sa capacité de financer le déploiement de ses objectifs opérationnels ambitieux grâce à une combinaison de ses propres flux de trésorerie, de l’endettement extérieure (levé sur la base des flux de trésorerie positifs), de financements publics et d'un partenaire stratégique potentiel. Avec des attentes de flux de trésorerie beaucoup plus faibles que prévu, cette stratégie de financement ne peut être mise en œuvre. Par conséquent, la guidance révisées à ce stade ne prend nécessairement en compte que le financement existant pour le développement d’Atlante. D’ici 2025, Atlante prévoit donc d’atteindre 3 000 points de charge opérationnels (contre les



5 000 initialement prévus). Sans financements supplémentaires, pour lequel NHOA n’a aucune visibilité à l’heure actuelle, les nouvelles prévisions ne peuvent que reposer sur le développement du réseau Atlante jusqu’à la fin de l’année 2025. En d’autres termes, les prévisions révisées tablent sur un nombre de points de charge en 2030 sensiblement identique au nombre de points de charge de la fin 2025.



Sur le marché du stockage d'énergie, au cours des 6 à 9 derniers mois, une surabondance soudaine de batteries (qui représentent normalement 60 à 70 % des coûts des projets) en provenance de Chine a entraîné une réduction de la valeur nominale des contrats, les clients s'attendant raisonnablement à ce que NHOA Energy et ses concurrents répercutent la baisse des prix des batteries sur eux. En outre, le risque de contrepartie a augmenté du côté des fournisseurs en raison de la forte compression des marges pour les fabricants de batteries, et NHOA Energy a donc été plus sélective dans les opportunités commerciales qu'elle poursuit. Cela conduit à prévoir un retard d'environ deux ans dans la réalisation des objectifs financiers à moyen terme publiés lors du Capital Markets Day 2023, en raison d'une perspective à court terme plus prudente jusqu'à ce que le marché se rééquilibre.

NHOA publiera ses résultats du premier semestre 2024 le 25 juillet 2024, comme prévu.

Il est rappelé aux lecteurs que, le 13 juin 2024, TCC Group Holdings Co., Ltd, actionnaire majoritaire indirect de NHOA, a déclaré son intention de déposer une offre publique d'achat simplifiée (qui sera suivie d'un retrait obligatoire si les conditions légales sont remplies) sur les actions de la Société.

Groupe NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie, la mobilité électrique les réseaux de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), le Groupe NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

Le Groupe NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, au Portugal, au Royaume - Uni, aux Etats-Unis, Taiwan et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoagroup.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas un engagement quant à la performance future de NHOA. Bien que NHOA considère que de telles déclarations sont fondées sur des attentes et hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature sujettes à des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les performances réelles et celles décrites ou suggérées dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, sans limitation, ceux décrits ou identifiés dans les documents publics déposés par NHOA auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés dans la section « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2023 de NHOA, déposé auprès de l’AMF le 12 avril 2024 (D.24-0279). Les investisseurs et les actionnaires de NHOA doivent noter que si tout ou partie de ces risques se matérialisent, ils pourraient avoir un impact défavorable significatif sur NHOA.

Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’emploi d’une terminologie prospective, comprenant des verbes ou des termes tels que « anticipe », « croit », « estime », « prévoit », « a pour but », « peut », « projette », « développement », « en cours de discussion » ou « client potentiel », « devrait » ou « va », « projets », « carnet de commande », « pipeline » ou, pour chacun de ces termes, leurs contraires ou autres variantes ou terminologies équivalentes, ou par des discussions de stratégie, de plans, d’objectifs, de buts, d’événements ou d’intentions futures. Ces déclarations prospectives incluent tous les points qui ne sont pas des faits historiques et qui sont à des différents degrés, incertains, comme les déclarations sur les impacts de la guerre en Ukraine et de la situation économique actuelle sur les opérations commerciales, les résultats financiers et la situation financière de NHOA et sur l’économie mondiale. Elles apparaissent tout au long de ce communiqué et comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les intentions, croyances ou prévisions actuelles de NHOA, concernant, entre autres, les résultats de NHOA en matière de développement commercial, de transactions, de situation financière, de perspectives, de stratégies financières, de prévisions pour la conception et le développement du produit, des applications et autorisations réglementaires, de modalités de remboursement, de coûts de vente et de pénétration du marché. Les facteurs importants susceptibles d’affecter les performances et de faire varier sensiblement les résultats des attentes de la direction ou d’affecter la capacité de NHOA à atteindre ses objectifs stratégiques, incluent les incertitudes liées à l’impact de la guerre en Ukraine et la situation économique actuelle sur les activités, les opérations et les salariés de NHOA. De surcroît, même si les résultats des transactions, la situation financière et la croissance de NHOA, le développement des marchés et de l’industrie dans lesquels NHOA exerce son activité, coïncident avec les déclarations de ce communiqué, ces résultats ou ces développements ne peuvent pas être représentatifs des résultats ou des développements des prochaines périodes. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce communiqué. NHOA n’a pas l’obligation et ne s’engage pas mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives.

Avertissement

Le présent communiqué de presse a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue ni une offre d’achat, ni une sollicitation pour la vente d’actions NHOA dans un quelconque pays, y compris en France. Il n’existe aucune certitude quant au dépôt de l’offre publique d’achat simplifiée mentionnée ci-dessus, ni quant à son ouverture. Conformément au droit français, l’offre ne pourra être réalisée que conformément à la documentation d’offre qui devra contenir l’ensemble des termes et conditions de l’offre. La documentation d’offre devra être soumise à l’examen de l’AMF et l’offre ne pourra pas être ouverte avant la délivrance de la déclaration de conformité de l’AMF. Toute décision relative à l’offre devra se fonder exclusivement sur l’information contenue dans la documentation d’offre.

La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué peut faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’offre ne s’adressera pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et ne fera pas l’objet d’une acceptation depuis tout pays où l’offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. La Société décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

