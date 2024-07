NHOA : révision à la baisse des objectifs

Le 08 juillet 2024 à 07:47 Partager

NHOA annonce une révision à la baisse de ses objectifs, découlant 'de récents développements défavorables tant sur le marché des véhicules électriques que sur celui du stockage d'énergie, qui ont remis en cause les hypothèses sous-jacentes'.



La société affiche dorénavant des objectifs de chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros et de marge d'EBITDA de 3% pour 2025, puis de respectivement plus de 650 millions d'euros et 7% pour l'année suivante.



A horizon 2030, NHOA table maintenant sur un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard d'euros (dont 60% pour NHOA Energy, 35% pour Free2Move et 5% pour Atlante), ainsi que sur une marge d'EBITDA de 12%.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.