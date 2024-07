Nhoa : TCC Group franchit les 90% du capital & des votes

Le 10 juillet 2024 à 17:39 Partager

La société de droit de la République de Chine (Taiwan) TCC Group Holdings Co., a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 juillet 2024, les seuils de 90% du capital et des droits de vote de la société Nhoa et détenir, indirectement, par l'intermédiaire

des sociétés de droit néerlandais Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V. et Taiwan Cement Europe Holdings B.V. qu'elle contrôle, 90,51% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Nhoa hors marché.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.