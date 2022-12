L'Inde lancera vendredi la quatrième tranche de l'ETF obligataire BHARAT

La nouvelle offre de fonds de l'ETF, qui investit uniquement dans des obligations d'entreprises notées AAA émises par des entreprises publiques, ouvrira le 2 décembre et fermera à la souscription le 8 décembre.

La première offre de l'ETF a été lancée à la fin de 2019.

Grâce à la dernière tranche, Edelweiss Mutual Fund prévoit de lever au moins 10 milliards de roupies (123,29 millions de dollars), avec une option de surallocation pour conserver 40 milliards de roupies supplémentaires.

Cette série arrivera à échéance en avril 2033 et proposera un rendement à l'échéance de 7,50 %, a déclaré la société de fonds.

Le dernier ETF comprendra des papiers émis par la National Bank for Agriculture and Rural Development, la National Highways Authority of India, Power Finance Corp et NTPC, entre autres.

Edelweiss, qui conçoit et gère les ETF pour le compte du gouvernement, a jusqu'à présent lancé des ETF par le biais de trois tranches avec des actifs totaux sous gestion de plus de 500 milliards de roupies.

Au cours de l'année écoulée, ces ETF ont généré des rendements de l'ordre de 2 à 4 % au 30 novembre, selon la société de fonds.

Les gestionnaires de fonds ont déclaré que les rendements des programmes de dette ont été affectés cette année en raison des hausses de taux agressives de la banque centrale.

(1 $ = 81,1120 roupies indiennes)