NHPC Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale consiste à produire et à vendre de l'électricité en vrac à diverses compagnies d'électricité. Les autres activités de la société comprennent la gestion de projets, les contrats de construction, les services de conseil et le négoce d'électricité. Elle dispose d'une capacité installée de 7144,20 mégawatts (MW), dont 1593 MW en coentreprise, comprenant 6971,20 MW provenant de 22 centrales hydroélectriques, 123 MW provenant de trois projets d'énergie solaire et 50 MW provenant d'un projet d'énergie éolienne. Les centrales électriques de la société comprennent Salal, Dulhasti, Kishanganga HEP, Chutak, Baira Siul, Tanakpur, Dhauliganga, Rangit, Loktak, Indira Saga, Chamera-I, Uri-I, Omkareshwa, et d'autres. Ses services de conseil comprennent l'étude et la recherche, la planification, la conception et l'ingénierie, la construction, l'exploitation et la maintenance, la rénovation, la modernisation et la mise à jour des projets hydroélectriques. Ses filiales comprennent NHDC Limited, Bundelkhand Saur Urja Limited, Lanco Teesta Hydro Power Limited, et d'autres.