NHPC Limited est une société basée en Inde qui est principalement impliquée dans la production et la vente d'énergie en vrac à divers services publics d'électricité. Les autres activités de la société comprennent la gestion de projets, les contrats de construction, les services de conseil et le négoce d'électricité. Elle est engagée dans la construction de huit projets hydroélectriques d'une capacité d'environ 6 434 mégawatts (MW). Les centrales électriques de la société comprennent Salal, Dulhasti, Kishanganga, Nimoo Bazgo, Chutak, Baira Siul, Tanakpur, Dhauliganga, Rangit, Loktak, Indira Saga, Chamera - I, Uri - I, Chamera - II et Omkareshwa. Les services de conseil de la société comprennent l'étude et la recherche, la planification, la conception et l'ingénierie, la construction, l'exploitation et la maintenance, la rénovation, la modernisation et la mise à jour des projets hydroélectriques. Ses filiales comprennent Loktak Downstream Hydroelectric Corporation Limited, Bundelkhand Saur Urja Limited, Jalpower Corporation Limited et Chenab Valley Power Projects Private Limited.