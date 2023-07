nib Holdings Limited est un fournisseur australien d'assurances santé et médicales à environ 1,5 million de résidents australiens et néo-zélandais. La société fournit également une assurance maladie à environ 190 000 étudiants et travailleurs internationaux en Australie. En outre, elle est un assureur voyage et un distributeur mondial d'assurance voyage par l'intermédiaire de son entreprise, nib Travel, qui fournit une protection financière et une assurance aux voyageurs où qu'ils se trouvent dans le monde. La société souscrit et distribue des assurances santé privées aux résidents australiens et néo-zélandais, ainsi qu'aux étudiants internationaux et aux visiteurs en Australie. Par le biais de son activité nib Travel, elle est également spécialisée dans la vente et la distribution de polices d'assurance voyage à l'échelle mondiale. La société souscrit et distribue également des assurances vie en Nouvelle-Zélande. Elle offre des services spécialisés en science des données dans le domaine de la santé par l'intermédiaire de sa coentreprise avec Cigna Corporation, Honeysuckle Health.

Secteur Assurance vie et santé