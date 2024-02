NIBE Industrier AB est une entreprise leader spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de systèmes et de produits de chauffage en Europe. Le chiffre d'affaires net (y compris intra-groupe) se répartit comme suit par famille de produits : - systèmes de chauffage et de climatisation (63,4 %) : pompes à chaleur, systèmes de climatisation, systèmes de chauffage solaire, chaudières domestiques, chauffe-eau, équipements de refroidissement, systèmes de ventilation, panneaux solaires, etc. ; - composants et solutions pour le contrôle et le comptage du chauffage (26,9 %) ; - poêles à bois (9,7 %). Les ventes nettes sont réparties géographiquement comme suit : Pays nordiques (25,2%), Europe (40,3%), Amérique du Nord (30,1%) et autres (4,4%).

Secteur Equipements et composants électriques