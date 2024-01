Nibe Limited est engagée dans la fourniture de composants électroniques, de matériaux de fabrication, de travaux liés à la fabrication et de conseils en matière de projets techniques. La société est un prestataire de services dans le domaine de la conception, de la fourniture, du montage, des essais et de la mise en service de lignes à basse et moyenne tension, y compris des sous-stations, sur une base clé en main. Ses activités comprennent Nibe Defence Limited et Nibe E Motor Limited. Nibe Defence Limited fabrique des structures, des sous-ensembles et des assemblages de lanceurs d'armes mobiles, des systèmes structurels et techniques pour les applications navales et des skids pour les usines de production d'oxygène. Nibe E Motor Limited se consacre à la conception, au développement, à la fabrication et à la commercialisation de véhicules électroniques, tels que des bicyclettes et des pousse-pousse électriques. Ses solutions et services en matière de technologies de l'information (TI) comprennent l'automatisation numérique des entreprises, l'infrastructure gouvernementale et informatique, le conseil en matière de TI et de processus, ainsi que la solution et la mise en œuvre de logiciels.

Secteur Textiles et Cuirs