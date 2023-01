Holding Stilosa augmente son offre de rachat de Nice Footwear 24/01/2023 | 20:02 Envoyer par e-mail :

(Alliance News) - Le holding Stilosa Spa a annoncé mardi qu'il avait augmenté la contrepartie offerte pour acquérir les actions et les bons de souscription de Nice Footwear Spa. En détail, pour les actions, une contrepartie de 12,30 euros chacune est offerte, contre 12,00 euros précédemment, tandis que, pour les warrants, l'offre passe de 0,20 euros à 2,00 euros. La nouvelle offre pour les actions représente une prime de 8,9 pour cent par rapport à la valeur de 11,30 euros du 4 novembre, c'est-à-dire le jour précédant l'annonce de l'offre publique d'achat. La nouvelle contrepartie des warrants, en revanche, est supérieure de 29% à celle du 4 novembre. En échange de la nouvelle contrepartie, Holding Stilosa a annoncé avoir reçu des engagements de souscription pour un total de 189 750 actions, représentant 9,3 % du capital social de Nice Footwear et 18 % des actions soumises à l'offre publique d'achat ; et un total de 53 570 warrants, représentant 21 % des warrants en circulation soumis à l'offre de warrants. A la lumière du nouveau coirrispettivi, l'offrant viendrait à dépenser 12,9 millions d'euros en cas de souscription totale des actionnaires et 519.660 euros pour les warrants. Les actions de Nice Footwear ont clôturé mardi en hausse de 0,4 pour cent à 11,90 euros par action. Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News