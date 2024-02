NICE Ltd, anciennement NICE-Systems Ltd, est un fournisseur mondial de logiciels d'entreprise. Les secteurs d'activité de la société comprennent les solutions d'interaction avec les clients et les solutions de conformité et de criminalité financière. Le segment des solutions d'interaction avec les clients fournit des informations fondées sur des données qui permettent aux entreprises d'offrir une expérience personnalisée à leurs clients. Le segment des solutions de conformité et de criminalité financière fournit des services de prévention de la fraude en temps réel et multicanaux, de lutte contre le blanchiment d'argent, de conformité des activités de courtage et de gestion des cas à l'échelle de l'entreprise. La société dessert des centres de contact, des opérations de back-office et des succursales de vente au détail, couvrant divers secteurs, notamment les communications, la banque, l'assurance, les soins de santé, l'externalisation des processus d'affaires (BPO), le gouvernement, les services publics, les voyages et le divertissement. Sa solution d'enregistrement multicanal et de gestion des interactions permet aux entreprises de capturer des données structurées et non structurées sur les interactions et les transactions des clients à partir de plusieurs canaux.

Secteur Logiciels