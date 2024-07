Nichirei Corporation est un groupe diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités : - transformation et distribution de produits alimentaires (64,6% du CA) : aliments surgelés, aliments en conserve, boissons et ingrédients alimentaires (62,7% du CA), viandes et produits avicoles (19,9%) et produits de mer (17,4%) ; - prestations de services logistiques (34,4%) : prestations de stockage, d'entreposage, de transport, etc. ; - promotion et location d'actifs immobiliers (0,5%) ; - autres (0,5%) : notamment distribution de produits pharmaceutiques.