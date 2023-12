Nick Scali Limited est un détaillant de meubles opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande. La société s'occupe de l'approvisionnement et de la vente au détail de meubles de maison et d'accessoires connexes. Ses collections de canapés et de fauteuils comprennent des canapés inclinables, des canapés en cuir, des canapés en tissu, des fauteuils d'appoint, etc. Ses collections de salons comprennent des unités de télévision et de divertissement, des tables basses, des tables d'appoint, des consoles et des tables d'entrée, etc. Ses collections de salles à manger comprennent des tables à manger, des chaises de salle à manger, des tables de buffet et des buffets. Ses collections de chambres à coucher comprennent des matelas, des cadres de lit, des tables de chevet et des commodes, entre autres. Ses collections de tapis et d'accessoires comprennent des tapis et des miroirs. Elle importe plus de 5 000 conteneurs de salons en cuir et en tissu, ainsi que des meubles de salle à manger et des meubles d'appoint. La société possède des magasins en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland, dans l'État de Victoria, en Tasmanie, en Australie-Méridionale, en Australie-Occidentale et dans d'autres pays.