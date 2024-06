Nickel 28 Capital Corp. est un producteur de nickel et de cobalt basé au Canada, grâce à sa participation de 8,56 % dans l'exploitation de nickel et de cobalt de Ramu, située en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En outre, la société gère un portefeuille de redevances sur le nickel et le cobalt dans des projets au Canada, en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, y compris une redevance de 1,75 % sur le rendement net de fonderie (NSR) du projet de nickel Dumont au Québec et une redevance de 2,0 % sur le projet de nickel Turnagain en Colombie Britannique. La société se concentre sur la construction de son portefeuille d'investissements dans les métaux de la batterie, y compris les flux, les redevances et autres intérêts directs dans les mines en production, les projets de développement ou les propriétés d'exploration. Les redevances de la société comprennent la redevance Dumont Nickel-Cobalt, la redevance Turnagain Nickel-Cobalt, la redevance Flemington Cobalt-Scandium-Nickel et la redevance Nyngan Cobalt-Scandium-Nickel.

Secteur Exploitations minières et métallurgie