Nickel 28 Capital Corp. nomme C. Ian Ross administrateur indépendant, membre du comité de nomination et de gouvernance d'entreprise et du comité de rémunération

Nickel 28 Capital Corp. a annoncé la nomination de M. C. Ian Ross en tant que nouvel administrateur indépendant au sein du conseil d'administration, avec effet immédiat. M. Ross possède une vaste expérience des conseils d'administration, de la haute direction et des transactions dans une grande variété de sociétés publiques et de situations spéciales très complexes.

M. Ross a été nommé membre du comité de nomination et de gouvernance d'entreprise et du comité de rémunération. M. Ross est actuellement président du conseil d'administration et chef de la direction intérimaire de Growthworks Canadian Fund Ltd. et président du comité d'examen indépendant pour les actifs des fonds communs de placement de la Banque Tangerine. M. Ross a précédemment occupé les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général par intérim de Partners Real Estate Investment Trust.

Il a également été président du conseil d'administration de Menu Foods Income Trust et président du conseil d'administration de Pet Valu Canada Inc. M. Ross a également été administrateur de nombreuses autres sociétés publiques et privées, dont Ontario Power Generation Inc. M. Ross est membre du Barreau de l'Ontario et de l'Institut des administrateurs de sociétés.