Nickel Asia Corporation est un producteur de minerai de nickel latéritique. La société est engagée dans l'exploitation minière de toutes sortes de minerais, métaux et minéraux et dans la production, la transmission, la distribution et la fourniture d'électricité aux villes et autres localités et au public en général. Les secteurs d'activité de la société sont l'exploitation minière, les services et l'électricité. Le secteur minier se consacre à l'exploitation et à la prospection de minerais de nickel saprolite et limonite et de calcaire. Le secteur des services est engagé dans l'affrètement de Landing Craft Transport (LCT), la construction et la prestation de services à Coral Bay Nickel Corporation (CBNC), Taganito HPAL Nickel Corporation (THNC) et d'autres parties, et la location d'avions à World Aviation International Services Corporation. Le secteur de l'énergie se consacre à la production d'électricité et à l'exploration des ressources géothermiques. Il investit également dans des actifs et les détient. Elle vend deux types de minerai de limonite : le minerai à haute teneur en fer et le minerai à faible teneur en fer.

