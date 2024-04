Nickel Industries Limited est un producteur de fonte brute de nickel (NPI), qui est un ingrédient clé dans la production d'acier inoxydable. Elle produit de la matte de nickel. Elle détient des intérêts dans des projets de lixiviation acide à haute pression (HPAL), produisant un précipité d'hydroxyde mixte (MHP) utilisé dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques (EV). Ses segments comprennent l'extraction du minerai de nickel en Indonésie, le projet de four électrique à four rotatif Ranger Nickel (RKEF) en Indonésie et à Singapour et les projets de lixiviation acide à haute pression (HPAL) en Indonésie et à Hong Kong. Ses principales activités, situées en Indonésie, sont les projets Hengjaya Nickel, Oracle Nickel et RKEF situés dans le parc industriel indonésien de Morowali (IMIP), le projet Angel Nickel RKEF dans le parc industriel indonésien de Weda Bay (IWIP) et la mine Hengjaya, un gisement de latérite nickélifère à fort tonnage et à haute teneur situé à proximité du parc industriel indonésien de Morowali. Le projet Hengjaya Nickel est une usine de four électrique à four rotatif (RKEF) à deux lignes de production, située dans le parc industriel indonésien de Weda Bay.

Secteur Exploitations minières et métallurgie